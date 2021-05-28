AK Parti Ankara Milletvekili İşler, Kahramankazan'ı ziyaret etti
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AK Parti Ankara Milletvekili İşler, Kahramankazan'ı ziyaret etti

AK Parti Ankara Milletvekili İşler, Kahramankazan'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler beraberindeki heyetle Kahramankazan'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler beraberindeki heyetle Kahramankazan'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile BelNet'in ofisini gezen İşler, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye'de internet erişim ve altyapı lisansı alan ilk belediye olduklarını kaydeden Oğuz, belediyenin projeleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Daha sonra Köprübaşı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine geçen İşler, burada kooperatif başkanı Ali Yılmaz'la bir araya geldi.

İşler, Şoförler Odası, Ziraat Odası ve bir fabrikayı da ziyaret etti.

Kahramankazan'da sivil toplum kuruluşları ve esnafı ziyaret ederek kendileriyle istişarelerde bulunduklarını anlatan İşler, AK Parti olarak bütün il ve ilçe teşkilatlarıyla sadece seçim zamanında değil, diğer vakitlerde de bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Oğuz da İşler'in ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ederek, ilçenin daha iyi hizmetler alması için istişarelerine devam ettiklerini belirtti.

AK Parti Ankara Milletvekili İşler, Kahramankazan'ı ziyaret etti
AK Parti Ankara Milletvekili İşler, Kahramankazan'ı ziyaret etti
AK Parti Ankara Milletvekili İşler, Kahramankazan'ı ziyaret etti
AK Parti Ankara Milletvekili İşler, Kahramankazan'ı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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