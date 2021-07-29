AK Parti Ankara Milletvekili İşler'den Kızılcahamam ziyareti
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AK Parti Ankara Milletvekili İşler'den Kızılcahamam ziyareti

AK Parti Ankara Milletvekili İşler'den Kızılcahamam ziyareti
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam ilçesinde temaslarda bulundu.

İşler, Belediye Başkanı Süleyman Acar ile esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Kızılcahamam Esnaf, Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sami Serttek, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muzaffer Arslan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Keleş ve Demirciler ve Marangozlar Odası Başkanı Ahmet Özkan'ı ziyaret eden İşler, oda başkanları ile istişarede bulundu.

Milletvekili İşler, ilçede yapımı devam eden projeleri de inceledi.

İşler'e ziyaretlerinde, Belediye Başkanı Süleyman Acar ile AK Parti Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Karaca, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, Kadın Kolları Başkanı Naime Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı ve Meclis Üyeleri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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