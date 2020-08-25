AK Parti Ankara Milletvekili Erdoğan'dan Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş'a ziyaret AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Nallıhan ilçesi ziyaretinde Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Nallıhan ilçesi ziyaretinde Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ı makamında ziyaret etti.

Erdoğan, ziyaretinde Öntaş'tan ilçede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İsmail Öntaş da "Sayın milletvekili ile Nallıhan üzerine birçok konuyu görüştük, bazı konularda bilgilendirdik. Yapılması gereken çalışmalar hakkında bir değerlendirmede bulunduk. Elbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA