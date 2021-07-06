AK Parti Ankara Milletvekili Ceylan ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar esnafı ziyaret etti

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Ceylan beraberinde AK Parti Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Karaca ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'ı ziyaret etti.

Acar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milletvekili Ceylan daha sonra beraberinde Karaca ve Belediye Başkanı Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ve partililerle ilçede esnafı ziyaret etti, yapımı süren projelerle ilgili incelemelerde bulundu, vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan