AK Parti Ankara Milletvekili, Kurban Bayramı sebebiyle bir tebrik mesajı yayımladı
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AK Parti Ankara Milletvekili, Kurban Bayramı sebebiyle bir tebrik mesajı yayımladı

AK Parti Ankara Milletvekili, Kurban Bayramı sebebiyle bir tebrik mesajı yayımladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Barış Aydın, bayramlar vesilesiyle sevgi, hoşgörü, dostluk, barış, kardeşlik duygularının güçlendiğini, bayramların maneviyatı arttırdığını ifade ederek şunları kaydetti:

''Manevi duyguların güçlendiği bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmuş bulunuyoruz. Bayramlar, milletçe sıkıntıları aşmak için gerekli ruh ve inancın tazelendiği günlerdir. Ülkemiz zor günleri geride bıraktı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hızlı kalkınma ve gelişme sürecimiz artarak devam edecek inşallah. Bu hislerle tüm milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, vatandaşlarımızın aileleriyle güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum.''

Yardımlaşma ve dayanışma duygularının da pekiştiği bu mübarek bayramın sevgi, saygı yanında birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğine de vurgu yapan Aydın, "Bayramlarımız sosyal ve kültürel hayatımızda da önemli yere sahiptir; toplumumuzu bir arada tutan başlıca yapı taşlarından olması yanında birliğimizi, beraberliğimizi güçlendiren bir fırsattır aynı zamanda. Bayram vesilesiyle uzun süredir pandemi kısıtlamalarından yorulan vatandaşlarımız tatile, yakınlarını ziyarete, memleketlerini seyahate çıktılar; özellikle hatırlatmak isterim ki bu pandemi illeti hala bitmiş değil. Azami dikkat göstermeye, kendimizi ve yakınlarımızı korumak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edelim. En büyük temennim de Mübarek Kurban Bayramı'nın en başta sağlık, mutluluk, esenlik getirmesi ve vatanımıza milletimize hayırlara vesile olmasıdır. Bu duygularla bayramı tekrar tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyor, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin de bayramını ayrıca kutluyorum.

Kaynak: Bültenler

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