AK Parti Ankara Milletvekili Arslan, Polatlı'da gazetecilerle bir araya geldi
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AK Parti Ankara Milletvekili Arslan, Polatlı'da gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Ankara Milletvekili Arslan, Polatlı'da gazetecilerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Ali Tuna - Haberler | Politika

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Polatlı ilçesinde ziyaretlerde bulundu, Polatlı Gazeteciler Derneği (POGADER) üyeleriyle buluştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Polatlı ilçesinde ziyaretlerde bulundu, Polatlı Gazeteciler Derneği (POGADER) üyeleriyle buluştu.

Dernek ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Arslan, Cumhur İttifakı olarak erken seçim öngörmediklerini, seçimlerin zamanında yapılacağını, hem yerel hem genel seçimlerde ittifakın süreceğini ifade etti.

Afganistan'dan büyük çaplı göç beklemediklerini, gelişmeleri takip ettiklerini belirten Arslan, şunları söyledi:

"Biz yanımızdaki ateşe duyarsız kalan bir millet ve devlet değiliz. Ama bizim ülkemizin de istiap haddi var. Her ülkeden her göçmeni kabul etme gibi bir zorunluluğumuz yok. Afganistan'da idareyi ele alan Taliban yönetimi, 'Türkiye'yle ilişkileri geliştirmek istiyoruz' diye açıklamalar yaptı. Onların bu süreçte ne yapacağını görmemiz lazım. Yönetimi nasıl kuracaklar, nasıl davranacaklar. Yönetirken eski şeyler devam mı edecek yoksa merkeze biraz daha yakın mı olacaklar. Herkesin hakkını hukukunu koruyacaklar mı, başta kadınlar olmak üzere. Öncelikle onların bu tavırlarını görmek lazım ondan sonra değerlendirilir diye düşünüyorum."

POGADER Başkanı Tevfik Emre Efe ise salgın sürecinde tasarruf tedbirleriyle birlikte yerel basının zor duruma düştüğünü, çözüm üretilmesi gerektiğini dile getirdi.

Arslan, dernek ziyaretinin ardından sanayi sitesi esnafını ve şehir stadında antrenman yapan sporcuları ziyaret etti, partisinin ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

Ziyaretlerde AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir de hazır bulundu.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Tuna

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