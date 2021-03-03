AK Parti Ankara İl Yürütme Kurulu üyeleri belirlendi

AK Parti Ankara İl Başkanlığında gerçekleştirilen tanışma toplantısının ardından Yürütme Kurulu üyeleri belli oldu.

AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yeni dönemin ilk toplantısını yaptı. Özcan, toplantının ardından Ankara İl Yürütme Kurulu'nda görev alacak isimleri de belirledi.

Buna göre, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Mustafa Erdoğan, Teşkilat Başkanı Gültekin Gündüz, Seçim İşleri Başkanı Ahmet Gül, Tanıtım ve Medya Başkanı Selahattin Yağcı, Dış İlişkiler Başkanı Mücahit Yılmaz, Sosyal Politikalar Başkanı Serkan Korkutata, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Yılmazer, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ahmet Özbek, İnsan Hakları Başkanı Cemal Güngör, Mali ve İdari İşler Başkanı İbrahim Güzelgöz, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Emel Saraç, Araştırma ve Geliştirme Başkanı Ömer Faruk İslam ve İl Sekreteri Ebru Kurban Yaldız oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay