AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanlığına Hatice Çakmak getirildi
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AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanlığına Hatice Çakmak getirildi

AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanlığına Hatice Çakmak getirildi
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partisinin Ankara İl Kadın Kolları Başkanlığına, Hatice Çakmak'ın getirildiğini bildirdi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partisinin Ankara İl Kadın Kolları Başkanlığına, Hatice Çakmak'ın getirildiğini bildirdi.

Özcan, sosyal medya hesabından, Hatice Çakmak'ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Ankara İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirildiğini belirterek, "Sayın Hatice Çakmak'a başarılar diliyor, bir önceki Kadın Kolları Başkanımız Sayın Mualla Varol'a hizmetleri için teşekkür ediyorum. Teşkilatımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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