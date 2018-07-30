AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Önünde Toplandı

AK Parti kapatma davasının yıldönümü münasebetiyle AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyesi gençler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde bir araya geldi. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, "Karanlığa kapalı aydınlığa açık' sloganıyla yola çıkan partimiz, ülkemiz için her zaman sürekli aydınlığın öncüsü olmaya devam etmiştir" dedi.

AK Parti için 14 Mart 2008 yılında açılan kapatma davası 30 Temmuz'da Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanmıştı. Bugün kararın 10. yıldönümü münasebetiyle AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri Balgat'ta bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı binasının önünde bir araya geldi. Burada grup adına basın açıklaması yapan Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, "Bugün Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde aştığı sayısız engelden biri olan kapatma davasının karara bağlandığı tarihin yıl dönümünde, partimizin verdiği demokrasi mücadelesine dikkat çekmek için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının önünde buluştuk" ifadelerini kullandı.

"Karanlığa kapalı aydınlığa açık sloganıyla yola çıkan partimiz, ülkemiz için her zaman sürekli aydınlığın öncüsü olmaya devam etmiştir"

Özdemir, "Yıl 2008 3 Kasım 2002'de milletin iradesiyle tek başına iktidar olan AK Partimizin 2007 yılında yapılan seçimlerde güven tazeleyerek Türkiye'nin ufkunu açma yolunda emin adımlarla ilerlediğini gören bazı odaklar, bu kutlu yürüyüşü akamete uğratmak için harekete geçti. Er meydanında milletimizin umudunu yenemeyenler çalıyı arkadan dolanarak bir hukuk garabetine imza attılar ve partimize kapatma davası açtılar. 14 Mart'ta açılan kapatma davası 30 Temmuz'da Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlandı. O dönem partimiz hakkında karalama kampanyası yapanların en önemli argümanı laikliğin elden gittiği ve Türkiye'nin karanlığa doğru yol aldığıydı. Ancak süreç göstermiştir ki 'karanlığa kapalı aydınlığa açık' sloganıyla yola çıkan partimiz, ülkemiz için her zaman sürekli aydınlığın öncüsü olmaya devam etmiştir" şeklinde konuştu.

AK Parti durdurulamazsa Türkiye nefes alınamayacak bir ülke haline gelecekmiş gibi bir algı oluşturmaya çalışıldığını kaydeden Özdemir, "Ancak milletimizin desteği ve hakemliği ile bugün hem üniversitelerde hem de kamuda başörtüsü sorun olmaktan çıktı. Katsayı problemi çözüldü. Kendi siyasi düşüncelerinin iktidar olamamasının depresif saldırganlığı ile bu korku atmosferini oluşturmaya çalışanlar da dahil olmak üzere bugün bütün bu sorunları çözmüş bir Türkiye olarak hep birlikte huzur içinde yaşıyoruz. Şimdi biz gençlik kolları olarak katsayı problemini lisedeki genç kardeşlerimize anlatmakta güçlük çekiyoruz. Eskiden böyleydi derken 'öyle saçmalık olur mu' tepkileriyle karşılaşıyoruz. Onları 'Evet kardeşim gerçekten şaka gibi ama biz koca koca akademisyenlerin, siyasetçilerin, sözde hukukçuların bu adaletsizliği savunduğunu gözlerimizle gördük' diyerek onlara yakın geçmişimizi anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Kapatma davası, 367 garabeti ve daha birçok örnekte görülmüştür ki, demokrasiye bu müdahaleleri yapmaya çalışanların derdi Türkiye'nin toplumsal huzuru ya da daha müreffeh bir geleceğe ulaşması değil, sözde seçkin bir zümrenin görünmeyen iktidarının devam etmesiydi. Milletin değerlerinden uzak, bu toprakların özüne yabancı, millete rağmen kendini asıl zanneden grupların değil milli iradenin üstün geleceğini her fırsatta savunan ve bu minvalde hareket eden AK Parti, milletin gücü ve desteği ile kurulduğu günden bugüne karşılaştığı bütün bu vesayetçi müdahalelerin üstesinden gelmiştir." - ANKARA