AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Üyelerinden Açıklama

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, AK Parti kapatma davasının sonuçlandığı günün 10'uncu yılında, kapatma davasının açıldığı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde açıklama yaptı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı binası önünde toplanan grup adına açıklamayı AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir yaptı.

AK Parti'ye 14 Mart 2008 yılında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan kapatma davasının 30 Temmuz 2008'de Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlandığını hatırlatan Özdemir," O dönem partimiz hakkında karalama kampanyası yapanların en önemli argümanı, laikliğin elden gittiği ve Türkiye'nin karanlığa doğru yol aldığıydı. Ancak süreç göstermiştir ki 'Karanlığa kapalı, aydınlığa açık' sloganıyla yola çıkan partimiz, ülkemiz için her zaman aydınlığın öncüsü olmaya devam etmiştir." dedi.

Türkiye'nin toplumsal huzura ve daha müreffeh bir geleceğe ulaşmasından rahatsız olanların AK Parti'ye kapatma davası açtığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Milletin değerlerinden uzak, bu toprakların özüne yabancı, millete rağmen kendisini asıl zanneden grupların değil, milli iradenin üstün geleceğini her fırsatta savunan ve bu minvalde hareket eden AK Parti, milletin gücü ve desteği ile kurulduğu günden bugüne karşılaştığı bütün bu vesayetçi müdahalelerin üstesinden gelmiştir.

Biz de gençler olarak ülkemizin karanlıktan aydınlık yarınlara ulaşabilmesi için elimizden geleni yapmaya, bütün bedenimizi taşın altına sokmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz."