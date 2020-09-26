AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, sağlığa pedal çevirdi
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AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, sağlığa pedal çevirdi

26.09.2020 14:49 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:53
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, sağlığa pedal çevirdi

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Eymir Gölü'nün etrafında bisiklet sürdü.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Eymir Gölü'nün etrafında bisiklet sürdü.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle hareketliliğin azaldığı bu dönemde Ankara İl Gençlik Kolları ile Eymir Gölü etrafında pedal çevirdiklerini bildirdi.

Avrupa Spor Haftası dolayısıyla birçok etkinliğin gerçekleştirildiği bu haftada tüm gençleri ve Ankaralıları sağlıklı bir yaşam için hareketli olmaya ve spor yapmaya davet ettiklerini belirten Şahin, "Tabii bu etkinlikleri yaparken, salgın tedbirlerini de asla elden bırakmamalı, temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız ile çok sayıda AK Parti'li genç katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal

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