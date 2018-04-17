AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Kongreye Gidiyor

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Kongresi 21 Nisan tarihinde yapılacak.

Gerçekleştirilecek olan kongre öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Adayı Ali Osman Özdemir, yol haritası hakkında açıklamalarda bulundu. Özdemir "14 Ağustos 2001 tarihinde Türkiye'ye derman olan ruh ve o günkü heyecanla yola çıkıyoruz. Bugüne kadar AK Gençlik'te emek veren yol arkadaşlarımızdan bayrağı devralacağız. Şimdiye kadar yapılan çalışmaların üzerine koyarak çıtayı daha da yukarı taşımaya gayret edeceğiz. Biz biliyoruz ki 21 Nisan'da alacağımız bu görev sadece 90 bin genç üyemizin sorumluluğu değil Ankara'da yaşayan tüm gençlerin mesuliyetini taşımaktır" dedi.

"Vazifemiz; tanışmak, dinlemek, ve dokunmak"

Ankara'da 870 bin gencin yaşadığına dikkat çeken Ali Osman Özdemir "Bu genç kardeşlerimizle aynı şehirde yaşıyor olmamız demek, bizim tanışacağımız, dinleyeceğimiz, derdine ve umuduna ortak olacağımız 870 bin arkadaşımız var demektir. Kendimize vazife edindiğimiz ilk husus genç arkadaşlarımızla tanışmak, onları dinlemek ve onlara dokunmak. Biz yalnızca kendisi için değil aynı zamanda Ankara'nın, ülkesinin ve milletinin geleceği ile ilgili de hayalleri olan, bu hayallerini de birlik ve kardeşlikle temellendiren gençleri tanıştırmak istiyoruz. Hiçbir genç kardeşimizin kalabalıkta yalnız kalmaması için tanışmak istiyoruz. Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'AK Gençlik siyasette gerginlik yerine heyecanı, kavga yerine kardeşliği taşıyan bir gençliktir.' Bu doğrultuda AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak heyecanımızı genç arkadaşlarımıza taşıyıp kardeşlik temelinde geleceğe yürüyeceğiz" diye konuştu.

"Genç arkadaşlarımızın hayallerine ortak olacağız"

Üniversitelerden, sanayi sitelerine, sanat atölyelerinden, spor sahalarına, toplantı salonlarından sokaklara kadar Ankara'daki tüm gençlere dokunmayı amaçladıklarını vurgulayan Özdemir "Ülkesi için söyleyecek sözü olan ancak ötelenmiş, kenarda kalmış, söyledikleri dinlenmemiş ve önemsenmemiş gençlerin bu ülke için kurduğu hayallere kulak vermek için yola çıkıyoruz. Gençlerin dinlendiği ve hissedildiği bir Ankara tahayyülümüz var. Bürokrasinin ve siyasetin başkenti Ankara'dan ayrı olarak sosyal hayatın olduğu Ankara'nın da farkındayız. Yöneten Ankara'nın yanı sıra yaşayan Ankara'da da genç arkadaşlarımıza dokunup hayallerine ortak olmak istiyoruz. Daima sahada ve hayatın içinde kalmanın öneminin farkındayız. Her alandan gençle temasımızın olması gerektiğinin farkındayız. Üniversitede okuyan, asgari ücretle çalışan, akademik kariyer yapan, sanatla ve sporla ilgilenen veya sivil toplum kuruluşlarında çalışan her gence dokunmak vazifemizdir" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın ideallerini paylaşmaya davet ediyoruz"

Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Adayı Ali Osman Özdemir konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Ankara'da 90 bine yakın genç üyemizle büyük bir aileyiz. Ailemizin etki alanını arttırmak ve ailemizi büyütmek adına yeni yol arkadaşları kazanacağız. Çalışmalarımızı seçim eksenli değil insan odaklı gerçekleştireceğiz. Bu yolda ilk hedefimiz 30 bin yeni yol arkadaşı edinmek olacak. Teşkilatlanmamızı mahalle yapılanmalarımız üzerinden kurgulayacağız. Mahalle başkanlarımız sahnelerde alkışlanmasalar bile alkışı en fazla hak eden görünmeye kahramanlarımızdır. Her mahallede bizi mahalle başkanımız temsil eder ve biz bu temsili daha da kuvvetlendireceğiz. O vasıtayla her mahallede var olacağız. Bizim için bir başka önemli konu da 18 yaşına yeni giren kardeşlerimiz. Çalışmalarımızın amaçlarından birisi de bu kardeşlerimizin sosyal hayata dahil olması, fikir dünyalarına katkıda bulunmak ve karşılaşacakları muhtemel olumsuz durumlara karşı birlikte durabilmek. Çalışmalarımızda süregelen kalıpların dışına çıkmayı istiyoruz. Sesimizi ve eylemimizi salonlardan sokaklara taşıyacağız. Ankara şehrinin gençlikle ilgili problemlerini kendimize dert edinip çözüm odaklı çalışmalar yapacağız. Nasıl ki 15 Temmuzda Ankaralı genç arkadaşlarımız ülkesi için canından dahi vazgeçerek darbecilerin karşısına hep birlikte çıktı. Şimdi de bütün Ankaralı genç arkadaşlarımızı milletimizin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ideallerini paylaşmak için birlikte omuz omuza yürümeye davet ediyoruz." - ANKARA