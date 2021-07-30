AK Parti Ankara İl Başkanlığından orman yangınlarının etkili olduğu illere yardım

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere orman yangınlarının etkili olduğu illere yardım malzemesi gönderdi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere orman yangınlarının etkili olduğu illere yardım malzemesi gönderdi.

Mamak İlçe Başkanlığı önünde bekletilen kamyona partililer tarafından yüklenen malzemeler, yapılan duanın ardından yola çıktı.

Orman yangınlarının etkili olduğu bölgelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak malzemeler arasında temel gıda maddeleri, hijyen malzemeleri ve kıyafetler yer aldı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gece saatlerinden itibaren orman yangınlarının yaşandığı illerdeki AK Parti teşkilatlarıyla ihtiyaçlara ilişkin iletişim halinde olduklarını ve gerekli koordinasyonu sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Herhangi bir afet durumunda teyakkuz haline geçtiklerini ve daha önce yaşanan afetlerle ilgili de yardım çalışmaları yaptıklarını belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Bugün de ciğerlerimiz yanıyor, canlarımız yanıyor. Çocuklarımız ağlıyor. Onların yaralarına merhem sürebilmek için bizler Ankara teşkilatları olarak, bütün mahalli teşkilatlarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla güzel bir imece usulü yardımlaşma işine giriştik. Sabahleyin Adana teşkilatımıza, Kozan ve diğer ilçelerimize, akabinde Osmaniye'ye, işte şimdi Marmaris'e yola çıkarıyoruz, Manavgat'a. Buralardaki bütün vatandaşlarımıza AK Parti olarak ulaşmaya çalışıyoruz."

Yapılanın gönüllülük işi olduğunu ifade eden Özcan, "En başından beri birileri ateşten yanadır, birileri topraktan yanadır. Birileri Habil'dir, birileri Kabil'dir. Bu da devam edecektir. Onlar yakmaya devam ettikçe bizler de tüm yaralara merhem olmaya, ateşleri söndürmeye devam edeceğiz. Can ve mallarımız üzerinden, doğal felaketler üzerinden siyasi prim yapmalarını, yalan ve iftiraları da Anadolu halkı olarak yardımlaşma hukukuyla yerle bir edeceğimize inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Altıncı aracın yola çıkacağını ve bu sayının bugün için 13'e ulaşacağını belirten Özcan, yardım malzemesi taşıyan araçların sayısının artarak devam edeceğini söyledi.

Ankara'da hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarla da görüştüklerini dile getiren Özcan, orman yangınlarında hayvanlarını kaybeden ya da hayvanların bakımı ve beslenmesinde kullanılan malzemeler konusunda sıkıntı yaşayanlara da 12-13 tır yardım malzemesi gönderileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici