AK Parti Ankara İl Başkanlığına Hakan Han Özcan yeniden seçildi
17.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:02
AK Parti Ankara İl Başkanlığına Hakan Han Özcan bir kez daha seçildi.
AK Parti Ankara İl Başkanlığına Hakan Han Özcan bir kez daha seçildi.
AK Parti Ankara İl Teşkilatının 7. Olağan Kongresi tamamlandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede tek aday olan Özcan, 419 oy alarak tekrar il başkanlığına seçildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay