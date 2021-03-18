AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan İmamoğlu'na tepki
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AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan İmamoğlu'na tepki

18.03.2021 21:49 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:54
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan İmamoğlu'na tepki

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazi yakınına yönelik sözlerine tepki göstererek, "Beni bul Ekrem İmamoğlu" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazi yakınına yönelik sözlerine tepki göstererek, "Beni bul Ekrem İmamoğlu" dedi.

Ak Parti Ankara İl Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazi yakınına yönelik "Hadsizlik yapma. Seni araştırır bulurum" sözlerine tepki gösterdi. Özcan, "İBB Başkanlığı makamını işgal eden malum şahsa çağrımızdır" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda "Bir gazi yakınının isyanına 'Seni bulurum' diyerek tehditler savuran, İBB Başkanlığı makamını işgal eden malum şahsa çağrımızdır. #BeniBul @ekrem_imamoglu! Şehit analarımızla ve gazilerimizle sana ve ittifak ortağın terör sevicilere hesap sormak için bekliyoruz!" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan İmamoğlu'na tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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