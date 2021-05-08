AK Parti Ankara İl başkan Yardımcısı Gündüz'ün acı günü
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AK Parti Ankara İl başkan Yardımcısı Gündüz'ün acı günü

AK Parti Ankara İl başkan Yardımcısı Gündüz'ün acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Ankara İl başkan Yardımcısı Gültekin Gündüz'ün kızkardeşi Birsen Çalışan Sincan'da toprağa verildi.

AK Parti Ankara İl başkan Yardımcısı Gültekin Gündüz'ün kızkardeşi Birsen Çalışan Sincan'da toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden AK Parti Ankara İl başkan Yardımcısı Gültekin Gündüz'ün kızkardeşi Birsen Çalışan için Sincan Çimşit Mezarlığı Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Çalışan Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sincan Belediye Başkan Başkan yardımcısı Vedat Güngör, çok sayıda iş adamı ve siyasetçiler katıldı. - ANKARA

AK Parti Ankara İl başkan Yardımcısı Gündüz'ün acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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