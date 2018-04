Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "24 Haziran, hem ülkemiz hem de bölgemiz açısından tarihi bir dönüm noktası. Yalnızca 81 milyon vatandaşımızın değil tüm mağdur ve mazlum coğrafyalarda zulme, haksızlığa uğrayan kardeşlerimizin de sorumluluğu üzerimizde." dedi.

Sarıeroğlu, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ankara Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kongredeki konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gençlik kollarında yetiştiğini ve gençliğe önem verdiğini belirten Sarıeroğlu, "Genel Başkanımızın gençlere verdiği önemi, her zaman bilen bir gençliğimiz oldu. Bu yüzden kendimizi çok şanslı addediyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin, 1,5 milyon üyeyle dünyanın en büyük gençlik örgütlenmesine sahip olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, "Bölgemizde, coğrafyamızda ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri görüyorsunuz. Gerçekten çok tarihi günlerden geçiyoruz. Her türlü imkanı seferber ettiler, her türlü oyunu kurdular, her türlü tuzakla ülkemize yönelik çok ciddi operasyonlar yaptılar ama Allah'a hamdolsun önce milletimizin desteği sonra gençlerimizin dik duruşuyla bunu bertaraf ettik. Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktüremediler, bundan sonra da diz çöktüremeyecekler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran'da yapılacağına işaret eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Önümüzde çok önemli bir seçim süreci var. 24 Haziran, hem ülkemiz hem de bölgemiz açısından tarihi bir dönüm noktası. Sadece 81 milyon vatandaşımızın değil tüm mağdur ve mazlum coğrafyalarda zulme, haksızlığa uğrayan kardeşlerimizin de sorumluluğu üzerimizde. Bu bağlamda bugüne kadar 16 yıldır var gücümüzle teşkilatlarımızla omuz omuza çalıştık. Şimdi daha çok çalışma zamanı. Seçimlere 65 günümüz var, her günü çok kıymetli.

Kapı kapı gezerek, tüm gençlere ulaşarak 16 senedir yaptığımız mücadeleyi anlatmak zorundayız. Bunun için gençlerimize güveniyoruz. 16 sene önce Türkiye'nin nasıl bir süreçte olduğunu bilmeyen kardeşlerimiz olabilir. Bunu en iyi anlatacak olan gençlerimiz. Türkiye'yi 16 yılda 3 kat büyüttüğümüzü, eğitim, sağlık imkanlarıyla hizmetleriyle Türkiye'nin dört bir yanını kuşattığımızı, Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi ve geleceğe emin adımlarla yürümesi için ortaya koyduğumuz tüm reformları anlatmamız gerekiyor."

Ankara'ya 16 yılda 99 milyar lira yatırım

Sarıeroğlu, 16 Nisan referandumuyla seçilme yaşının 18'e düşürüldüğünü hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız, bu konuda gençlerimize güvendi. Herkes buna karşı çıkarken, Cumhurbaşkanımız gençlerin azmine, inancına, dinamizmine inandı. İnşallah bununla ilgili süreç, 24 Haziran itibarıyla başlamış olacak." dedi.

Üniversite sayısını artırdıklarını, Ankara'yı üniversitelerin de başkenti haline getirdiklerini belirten Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Ankara'mıza 16 yıldır 99 milyar lira yatırım yapmışız. Büyük kısmı eğitimle gençlerimizle sporla ilgili alanlarda gerçekleşti. Ankara'ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Gençlerin istihdamı, önümüzdeki dönemde en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Avrupa Birliği'nde son 10 yılda 4,5 milyon genç iş gücü kaybı yaşanırken, Türkiye ortaya koyduğu politikalarla 1 milyon daha fazla yeni genç iş gücüyle rekoru elinde tutuyor. Dünyanın en fazla genç istihdamı sağlayan ülkesiyiz. Son açıklanan istatistiklerde 4,6 puan genç işsizliğinde, son bir yıl içinde güçlü düşüş sağladık. Önümüzdeki dönemde uygulamaya koyduğumuz teşvik politikalarıyla İŞKUR'un ortaya koyduğu politikalarla genç istihdamını daha da artıracağız."

"Gençler, 24 Haziran'a hazırlanıyor"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de yaptığı konuşmada, moral ve motivasyonlarını en üst düzeyde tutarak, 24 Haziran'daki seçimlere hazırlandıklarını bildirdi.

Şahin, "Bizler, bu çalışmaları sürdürürken, hain ve aşağılık terör örgütleri, grupları aynen Gezi Parkı, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim sokak olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi milletimizi esaret altına almaya çalışıyorlar. Ancak halen milletin 'ya istiklal ya şehadet' dediğini bir türlü anlayamadılar, kavrayamadılar. İnşallah, bu milletin gençleri kendileriyle beraber, liderine, davasına, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak, 24 Haziran'da mührü sandığa vuracak." diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kollarının birliği ve beraberliğinin önemine işaret eden Şahin, gençlik kollarının bugüne kadar hiçbir oyunun, fitnenin, fesadın içinde olmadan çalışarak, vatanının, milletinin ve liderinin peşinde dimdik durarak, gücünü koruduğunu ve bundan sonra da aynı şekilde korumaya devam edeceğini vurguladı.

Kongrede, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da selamlama konuşması yaptı.