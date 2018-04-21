AK Parti Ankara Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti'de vefa, bir semt adı değildir. AK Parti'de vefa, lideriyle beraber sonuna kadar yılmadan, yorulmadan devam etmektir. AK Parti'de vefa, ikbal peşinde koşmak değildir. AK Parti'de vefa, millete hizmetkar olmaktır." dedi.

Yıldırım, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.

Ankara'nın, Milli Mücadele'nin karargahı, Cumhuriyetin başkenti ve 15 Temmuz destanının merkezi olduğunu söyleyen Yıldırım, bugüne kadar ak kadrolarda görev yapanlara teşekkür etti.

Partililere, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Yıldırım, "Bugün Cumhuriyetimizin, demokrasimizin kalbinin attığı Ankara'dayız. AK Parti iktidarı olarak 16 yıldır Ankara'ya çok büyük dönüşümü, değişimi yaşattık. Eski Ankara'yı bilenler bilir, bugün bir başka güzel baş şehrimiz, Ankaramız var." diye konuştu.

Yıldırım, Ankara'yı turizmden sağlığa, ulaşımdan kentleşmeye kadar hayata geçirilen birçok projeyle marka şehir haline getirdiklerini, dünyanın sayılı başkentlerinden biri yaptıklarını dile getirdi.

Bu sırada partililerin, "Binali Yıldırım oley" tezahüratına Başbakan Yıldırım, "Yıldırım da sizin gibi seçimlere hazır gençler." karşılığını verdi.

"Seçime gidiyoruz seçime, Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği seçim kararı dün Mecliste onaylandı, kesinleşti. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullanan Yıldırım, ak kadroların, yeni hedeflerin gerçeğe dönüşmesi için sabırsızlandığı belirtti.

"Büyük zafere, 24 Haziran'a hazır mısınız? Salonlar, sokaklar, Ankara bizi bekliyor. 24 Haziran'da yeni bir zafere hazır mısınız gençler? Ankara'yı sokak sokak, ev ev arşınlamaya var mısınız?" diye soran ve partililerden "Evet" karşılığını alan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Maşallah gençler işi bitirmiş. Allah sizden razı olsun. Ankara'da her seçimde milletimizin desteğiyle yüzümüzün akıyla çıktık. İnşallah 24 Haziran'da da aynısı olacak. Hazır mıyız gençler? Bu başarının arkasında sizlerin inancı, heyecanı, alın teri, akıl teri var. Bu hareket enerjisini gençlerden alıyor, sizlerden alıyor. O halde Ankara'da yeni bir rekor kıracak mıyız gençler? Yeni bir destan yazacak mıyız? Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı en yüksek oyla cumhurbaşkanı seçecek miyiz? Siz 'Evet' diyorsanız, siz 'Tamam' diyorsanız bu iş bitmiştir. Maşallah. Şimdi şu salona bakıyorum, şu heyecana bakıyorum da sizin heyecanınız, coşkunuz karşısında ben de heyecanımı artık bastıramıyorum, aynı heyecanı sizin kadar yaşıyorum."

"Sizler diriliş neslisiniz, sizler Asım'ın nesillerisiniz"

Gençlerin, ülkenin teminatı, bugünü ve geleceği olduğunun altını çizen Yıldırım, "Bu ülkenin aydınlık yarınlarının sahipleri sizler olacaksınız. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın millete ait emaneti teslim ettiği nesil sizsiniz. Sizler diriliş neslisiniz, sizler Asım'ın nesillerisiniz." dedi.

Tarihin, gençlerin yazdığı destanlarla dolu olduğunu hatırlatan Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Çanakkale'de düşmana geçit vermeyen bu ülkenin kahraman gençleriydi. Gençler, 15 Temmuz'da hainlere, alçaklara, Ankara'yı dar eden, ay yıldızlı bayrağı indirtmeyen, ezanları dindirtmeyen sizsiniz. Sizler, 15 Temmuz'un gerçek kahramanlarısınız. Siz o gece destan yazdınız, hainlere diz çöktürdünüz. Hepinizin alnından öpüyorum. Sevgili gençler, sizlere inanıyoruz, güveniyoruz.

Bu gençlik, bu bilinç, bu dava aşkı bizde olduğu müddetçe Allah'ın izniyle sırtımızı hiç kimse yere getiremez. Sizler bu kutlu davanın, aziz milletin geleceğisiniz. Bu dava bu günlere sizlerin gayretiyle coşkusuyla geldi. Biz gençlerimizin projelerine, fikirlerine, enerjisine hep güvendik, güvenmeye de devam ediyoruz. Siz ne kadar güçlü olursanız ülke de o kadar güçlü oluyor. Bu kutlu yürüyüşte başından beri sizlerle yol arkadaşı, dava arkadaşı olmaktan, omuz omuza olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine Allah'ın izniyle hep beraber taşıyacağız. 2023, 2053, 2071 vizyonuna hazır mısınız? Türkiye'yi bu hedeflere taşıyacak olan sizlersiniz. Geleceğin Türkiye'sine yön verecek olan ak kadrolar, ak gençler, ak kadınlarımızdır. Gençler bu büyük davayı devralmaya hazır mısınız? Bu millete sevdanız, bu ülkeye sevdanız hiç eksilmesin, artarak devam etsin."

"Milletimiz halk oylamasıyla tarihi bir karar verdi"

Başbakan Yıldırım, 16 Nisan 2017 referandumunun, Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekerek, "Milletimiz halk oylamasıyla tarihi bir karar vermiştir. Türkiye'yi geleceğe taşıma yönünde yetersizliği artık tescil olan parlamenter sistemi terk etmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hayata geçirmiştir. Bu kararı veren aziz milletimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Milletin, her türlü vesayeti bertaraf ederek demokrasiyi güvence altına aldığını belirten Binali Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Millet, 'yönetimde istikrar, ekonomide istikrar' demiştir. 'Güçlü yönetim, güçlü Türkiye' demiştir. Parlamenter sistem vesayet çevreleri her zaman iktidara ortak olmaya gayret ettiler, milli iradeyi sürekli baskı altında tutmaya çalıştılar. Bazen darbeyle doğrudan, bazen dolaylı olarak müdahalede bulundular. Sürekli siyaseti, iktidarı istikrarsızlaştırmaya çalıştılar. Bir gecede devletin ekonomisini batırdılar, yok ettiler. Vatandaşlarımız arasına ayrılık tohumları ektiler. Milletin hukukunu hiçe saydılar, ancak 16 yıldır AK Parti olarak bir yandan milletimiz, ülkemiz için liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet ederken, bir Türkiye'yi üç Türkiye yaparken, Türkiye'yi üç kat büyütürken diğer yandan da vesayet odaklarıyla amansız mücadele verdik."

Bu sırada "Vefakar Başbakan" tezahüratı üzerine Yıldırım, "AK Parti'de vefa, bir semt adı değildir. AK Parti'de vefa, lideriyle beraber sonuna kadar yılmadan, yorulmadan devam etmektir. AK Parti'de vefa, ikbal peşinde koşmak değildir. AK Parti'de vefa, millete hizmetkar olmaktır. Sevgili gençler, sizler bu hareketin en vefalı grubusunuz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)