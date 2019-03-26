AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Birlik Vakfı" Kahvaltı...

- AK Partili Özhaseki, Birlik Vakfı kahvaltı toplantısına katıldı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki:

"Cenabı Allahtan tek temennimiz Kandil ve Pensilvanyalıları sevindirmesin" ANKARA - Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Birlik Vakfı kahvaltı toplantısına katıldı. Özhaseki, "Ankara halkı bizi seçerse 5 sene boyunca gördüğü hizmetlerle bambaşka bir Ankara olacak" dedi.

İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen Birlik Vakfı kahvaltı toplantısına katılan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 31 Mart yerel seçimlerini kazanmaları durumunda Ankara'nın bambaşka bir il olacağını söyledi.

Hayatının belediyecilik alanındaki çalışmalarla geçtiğini vurgulayan Özhaseki, 21 yıllık görev süresi boyunca Kayseri'yi Paris'le yarışacak bir kent haline getirdiğini vurguladı. Özhaseki, "Göreve geldiğimde Kayseri'de kurtarılmış alanlar vardı, belediyenin ihalelerine sadece mafyalar giriyor ve pazarlamasını sadece mafyalar yapıyordu. Şehrin alt ve üst yapısındaki eksiklikleri giderdik. Bunlar için 8-10 sene vakit harcadık. Sonrasında, 'bu şehir neler yapabilir' diye düşündük ve karşımıza büyük büyük projeler çıktı. Erciyes dağına kayak merkezi yaptık, Kızılırmak'ın üstüne Yalova barajını yaptık, raylı sistemleri kurduk, yerli vagonlar ürettik, serbest bölgeyi kurduk binlerce kişiye iş imkanı sunduk. Bunları yaparken de belediyeyi borçlandırmadığımız gibi Paris'le yarışacak bir şehir yapıp kasayı da dolu bıraktım. Bakanlığım döneminde Güneydoğu'dan sorumluydum. Teröristlerin çukur kazıp, yaktığı, yıktığı yerlerin hepsini gezdim. O illerin alt ve üst yapısıyla uğraştım. İstanbul'da Binali Yıldırım gibi Başbakanlık yapmış, Ankara'da benim gibi bakanlık yapmış kişilerin yeniden belediye görevi yapması zor belki ama vatandaşa ve işimize duyduğumuz saygıdan Ankara için neler yapabileceğimizi çalıştık ve projeler ürettik. Tabii, ben diğer adayların da projeler üretip konuşacağız sandım. Ama karşımızda CHP adayı 3 dönemdir aday ama hala projelerini açıklayamadı. Eleştirdim, gazeteciler vasıtasıyla biraz da sıkıştırdım. Beyefendi gazetecilerin sorusuna, 'su paralarını azaltacağım' projem bu dedi. Kardeşlerim su fiyatları belediye projesi değildir. Su parası, ekmek parası, otobüs fiyatları bir tarifedir. Gerede'den getirdiğimiz suyu geçtiğimiz günlerde Ankara'ya verdik. Bu yolla su paralarında yüzde 30'luk bir azalma oldu. Şimdi bir slogan tutturmuş 'Yavaş Yavaş' diye. Ne yavaş yavaşı kardeşim. Biz projelerimizi uçak hızıyla gerçekleştireceğiz. Durmak, yavaşlamak yok. Tüm işlerimizi hızlı hızlı yapacağız" şeklinde konuştu.

Kandil ve Pensilvanya hakkında da konuşan Özhaseki, "Bizim ittifakımızın temel paydası şudur; Pensilvanya'nın sapıkları sevinmesin. Ama karşı tarafta, Millet İttifakında gizli bir ortak var. Sezai Temelli çıkıyor diyor ki; 'Kürdistan'da kazanacağız batıda da Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz' Cenabı Allahtan tek temennimiz Kandil ve Pensilvanyalıları sevindirmesin" dedi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Anadolu ve Türkiye olarak güçlü olmalıyız, dik durmalıyız. Aramıza nifak tohumları serpmek isteyenlere izin vermemeliyiz. 4 gün sonra gerçekleştirilecek seçimler ülkemiz için çok önemlidir. Bu seçimlere de sıkı bir şekilde hazırlandık. Ayağı yere sağlam basan projelerimizle Ankara'da daha güçlüyüz. Ankara'yı ehline teslim etmeliyiz. Ankara'da seçime Mehmet Özhaseki başkanımızla giriyoruz. 25 ilçede de Cumhur İttifakının adaylarıyla güçlü bir şekilde giriyoruz. Karşımızdaki ittifak Türkiye'ye hizmet etmek istemiyorlar. Gün kutlu yürüyüşümüze devam etme günüdür. CHP'nin tarihi Alevilere ve Kürtlere uygulanan zulmün tarihidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu zulmü gerçekleştirenleri onure etmek için aday çıkaran bir partidir. Şimdi bir adayları var sahte senetle anılan bir kişi. Değerli kardeşlerim millete hizmet etmek için yola çıkan birinin milletimizin gözünün içine baka baka milletin vergilerini çalan birisi. Vakit mücadele vaktidir. Bu mücadelemizi sandıkta devam ettireceğiz. Önümüzdeki 4 buçuk seneyi en iyi şekilde geçirebilmemiz için teminatımız sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

"Seçtiğimiz aday hem emin hem ehil olacak"

TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek ise şu şekilde konuştu:

"Seçimin demokrasilerde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bizim açımızdan da seçim son derece önemlidir. Miller olarak en iyi yaptığımız işlerin başında seçimler gelir. Millet, siyasetin çözemediği, münakaşa çıkarılan tüm işlerden sonra milletimiz takdirini göstermiştir. Her seçim önemlidir ama bu defa ki seçimler diğerlerinden daha önemlidir. Seçtiğimiz aday hem emin hem ehil olacak. Bu ikisi seçtiğiniz kişide bulunmazsa o işten hayır gelmez. Emin olmazsa istediği kadar ehil olsun, emin olmadığı için makbul olmaz. Bunu 53 yıldır siyasette bulunan kardeşiniz olarak söylüyorum. Sen benim hemşerim, benim komşum diye emin ve ehil olmayan birini seçersen, yani emin ve ehil olanı 31 Mart'ta bozarsan 1 Nisan'da nasıl düzelteceğim."

Birlik Vakfı'nın gerçekleştirdiği kahvaltı toplantısına katılan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra; AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yaşar ve Birlik Vakfı temsilcileri katıldı

Kaynak: İHA