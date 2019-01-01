Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin gözünden düşenin bizim nezdimizde yeri olmaz. AK Parti kadrolarındaki her bir arkadaşımızın bu hassasiyetle, alicenaplıkla, bu gayretle çalıştığına, çalışacağına inanıyorum." dedi.

Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarının açıklanması dolayısıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, CHP'de olan Çankaya ve Yenimahalle Belediye Başkanlıklarının alınarak Ankara'da yeni bir dönüşüm ve değişimin başlatılması gerektiğini söyledi.

Bugüne kadar Çankaya'ya gelenlerin hizmet vermediğini, veremediğini ifade eden Erdoğan, "Çankaya'nın ismi büyük ama içindeki hizmete bakınca ne yazık ki berbat, rezalet. Yenimahalle ayrı öyle." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Yenimahalle'yi eski olmaktan çıkartıp gerçekten Yenimahalle olma sürecine sokacaklarını, bunu başaracaklarını dile getirdi.

Partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mehmet Özhaseki olduğunu hatırlatan Erdoğan, Özhaseki'nin 5 dönem, 21 yıl süresince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, daha sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığını hatırlattı.

Erdoğan, Ankara'da yeni bir değişim ve dönüşümü 1 Nisan'dan itibaren başlatacaklarını bildirerek şöyle devam etti:

"Milletimizin gözünden düşenin bizim nezdimizde yeri olmaz. AK Parti kadrolarındaki her bir arkadaşımızın bu hassasiyetle, alicenaplıkla, bu gayretle çalıştığına, çalışacağına inanıyorum. Halis niyetle, samimiyetle, beceriyle çalışanı Allah da sever, kulu da sever. Biz sizleri seviyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara, 31 Mart seçimlerinde rekor bir oyla sandıkları patlatıyor muyuz? Türkiye'ye ve başkente hizmet için bir kez daha 'AK Parti' diyor muyuz? Başkentimizin geleceğini birlikte inşa etmek için yeniden kolları sıvıyor muyuz?" sorularına salondakilerin "Evet" demesi üzerine, Ankara'nın kararını şimdiden verdiğini söyledi.

İktidara geldiklerinde Türkiye'yi, "Eğitim, Sağlık, Adalet, Emniyet" dörtgeni, bu dört temel taş üzerinden yükselteceklerinin sözünü verdiklerini anımsatan Erdoğan, 16 yılda yapılan icraatlara ve 2018'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hakkıyla bilmeyenler olduğunu görüyorum"

"Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. İnsan oğlu unutur. Zaman zaman maalesef kendi arkadaşlarımızdan bile bu konuları hakkıyla bilmeyenler olduğunu, bunları unuttuğunu görüyorum." diyen Erdoğan, bu hususların bıkmadan, yorulmadan, her fırsatta millete, gençlere anlatılmasını istedi.

Eğitimde öncelikle, eğitimin alt yapısıyla ilgili eksiklerin, taleplerin ortadan kaldırılmasına, tıkanıklıkları aşmaya yönelik hamle başlattıklarını belirten Erdoğan, derslik sayısının 288 bin ilaveyle 575 bine, öğretmen sayısının ise 607 bin ilaveyle 920 bine çıkartıldığını, bu alandaki sorunların büyük ölçüde çözüldüğünü anlattı.

"Bakın bunu Bay Kemal bilmez, inanın bilmez. Böyle bir derdi yok." ifadesini kullanan Erdoğan, yapılanların anlatılmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Erdoğan, destek personeliyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığında 1 milyon 32 bin kişinin görev yaptığını bildirdi.

"Yüksek öğrenimi ulaşılabilir kıldık"

Üniversite sayısının 130 ilaveyle 206'ya, akademik personel sayısının 82 bin ilaveyle 158 bine çıkartıldığını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Üniversite öğrencilerimizin sayısını 1 milyon 656 binden 8 milyona ulaştırarak neredeyse talep eden her evladımız için yüksek öğrenimi ulaşılabilir kıldık. Bunu yapan biziz. Lisans öğrencilerimizin kredi burs rakamını, geldiğimiz zaman ne alıyorlardı, 45 lira. Şu anda ocak itibarıyla bunu nereye çıkarttık, 500 liraya. Master öğrencilerini bin liraya, doktora bin 500 liraya. Bunları yapan AK Parti iktidarı. Yurt yatak kapasitesini 182 binden 689 bine yükselttik. Bay Kemal ne diyor? 'Yurt yok, öğrencilerin kalacağı yurt yok' diyor, Türkiye'de ne kadar yurt var, ne kadar yatak kapasitemiz var, haberi yok. Çünkü kılavuzu karga, sıkıntı burada."

Erdoğan, üniversite eğitimi gören gençlerin ailelerine yük olmadan bu dönemi tamamlayabilmeleri için her türlü desteği verdiklerini dile getirdi.

Yurt yapımlarının devam ettiğini de anlatan Erdoğan, katsayı, okul katkı puanı gibi engelleri ortadan kaldırarak her öğrencinin adaletli bir şekilde, eşit şartlar altında yüksek öğrenime gelişini sağladıklarını vurguladı.

Erdoğan, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkartırken, "4+4+4" sistemiyle de meslek liseleri ve imam hatip okullarına yapılan haksızlığa son verdiklerini sözlerine ekledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA