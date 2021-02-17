AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi yapıldı

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, Millet İttifakı'na dahil olan partilerin AK Parti husumeti çerçevesinde bir araya gelmeye uğraştığını belirterek "Siyasette böylesine husumete dayalı ortaklıkların ne kendilerine ne de memlekete faydası yok.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, Millet İttifakı'na dahil olan partilerin AK Parti husumeti çerçevesinde bir araya gelmeye uğraştığını belirterek "Siyasette böylesine husumete dayalı ortaklıkların ne kendilerine ne de memlekete faydası yok. Bizim onların diline misliyle mukabele edecek elbette ki sözlüğümüz var ama öyle konuşmayacağız." dedi.

Bostancı, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen, partisinin Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Millet İttifakı için "birbirine benzemeyen, aralarında derin farklar olan ama AK Parti husumeti çerçevesinde bir araya gelmeye uğraşan bir başka ittifak" değerlendirmesini yapan Bostancı, Cumhur İttifakı'nın ise Türkiye'nin meseleleriyle uğraştığını kaydetti.

Bostancı, birbirine benzemeyen siyasetleri bir arada tutmak için karşıdaki siyasetin hasımlaştırıldığını ve düşmanlaştırıldığını belirterek "Siyasette böylesine husumete dayalı ortaklıkların ne kendilerine ne de memlekete faydası yok. Biz onların diline misliyle mukabele edecek elbette ki sözlüğümüz var ama öyle konuşmayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geleceği ve kudretli bir ülke olması için çaba gösterdiklerine dikkati çeken Bostancı, şunları kaydetti:

"Bizim derdimiz 1923'te yokluk ve yoksulluk içinde kurulmuş olan bu ülkeyi çok daha yükseklere taşımak, bölgenin kudretli bir ülkesi yapmak, halkını zengin kılmak ve her gün karşımıza çıkan problemleri çözmek. Bu insanlar, bu ülkedeki vatandaşlarımız, özgür ve mağrur şekilde bu ülkenin zenginliğinden paylarını alarak yaşamalıdır. Bizim tek derdimiz bu ülkenin geleceğidir. Bizim düşmanlarımız yok mu, elbette düşmanlarımız da var. Bizim düşmanlığımız siyasetle değildir, hayır. Bizim düşmanlığımız az gelişmişliktir, bizim düşmanlığımız milletimizin önüne çıkan engellerdir. Bizim düşmanlığımız bu ülkenin ortak kaderine entrika çeviren, önüne blok olmaya çalışan, arkada sinsice işler çeviren terör örgütlerinin hamileridir."

Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe taşıyacaklarını anlatan Bostancı, ortak çatı Cumhur İttifakı'yla 2023'teki seçimlerden zaferle çıkacaklarını vurguladı.

"Ankara'da yeni bir rekor kırdık"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da AK Parti'nin başlattığı gönül ve hizmet seferberliğinde Ankara'nın en önde, en ileride ve tüm gönüllerde olması konusunda azami gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

Kadın, gençlik ve ilçe teşkilatıyla yapılan çalışmalara değinen Özcan, şöyle devam etti:

"Teşkilatımız muazzam bir çabayla dört koldan üyelik çalışmalarımızı sürdürmektedir. Partimize son 5 ayda kazandırdığımız 103 bin yeni üyemizle Ankara'da yeni bir rekor kırdık, yeni bir başarı hikayesi yazdı. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için sokakları makam eyleyen, dinleyen kulak, gören göz, anlatan dil olan, adım adım, karış karış, hane hane partimizin yeni hedeflere ulaşması için emeğini, gayretini ve cesaretini ortaya koyarak, aşkla, şevkle çalışan teşkilatımızın her mensubuna şükranlarımı sunuyorum."

Özcan, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için canla başla hazırlandıklarını kaydetti.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay