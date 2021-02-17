AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi yapıldı

17.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:40
AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi yapıldı

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, Millet İttifakı'na dahil olan partilerin AK Parti husumeti çerçevesinde bir araya gelmeye uğraştığını belirterek "Siyasette böylesine husumete dayalı ortaklıkların ne kendilerine ne de memlekete faydası yok.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, Millet İttifakı'na dahil olan partilerin AK Parti husumeti çerçevesinde bir araya gelmeye uğraştığını belirterek "Siyasette böylesine husumete dayalı ortaklıkların ne kendilerine ne de memlekete faydası yok. Bizim onların diline misliyle mukabele edecek elbette ki sözlüğümüz var ama öyle konuşmayacağız." dedi.

Bostancı, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen, partisinin Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Millet İttifakı için "birbirine benzemeyen, aralarında derin farklar olan ama AK Parti husumeti çerçevesinde bir araya gelmeye uğraşan bir başka ittifak" değerlendirmesini yapan Bostancı, Cumhur İttifakı'nın ise Türkiye'nin meseleleriyle uğraştığını kaydetti.

Bostancı, birbirine benzemeyen siyasetleri bir arada tutmak için karşıdaki siyasetin hasımlaştırıldığını ve düşmanlaştırıldığını belirterek "Siyasette böylesine husumete dayalı ortaklıkların ne kendilerine ne de memlekete faydası yok. Biz onların diline misliyle mukabele edecek elbette ki sözlüğümüz var ama öyle konuşmayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geleceği ve kudretli bir ülke olması için çaba gösterdiklerine dikkati çeken Bostancı, şunları kaydetti:

"Bizim derdimiz 1923'te yokluk ve yoksulluk içinde kurulmuş olan bu ülkeyi çok daha yükseklere taşımak, bölgenin kudretli bir ülkesi yapmak, halkını zengin kılmak ve her gün karşımıza çıkan problemleri çözmek. Bu insanlar, bu ülkedeki vatandaşlarımız, özgür ve mağrur şekilde bu ülkenin zenginliğinden paylarını alarak yaşamalıdır. Bizim tek derdimiz bu ülkenin geleceğidir. Bizim düşmanlarımız yok mu, elbette düşmanlarımız da var. Bizim düşmanlığımız siyasetle değildir, hayır. Bizim düşmanlığımız az gelişmişliktir, bizim düşmanlığımız milletimizin önüne çıkan engellerdir. Bizim düşmanlığımız bu ülkenin ortak kaderine entrika çeviren, önüne blok olmaya çalışan, arkada sinsice işler çeviren terör örgütlerinin hamileridir."

Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe taşıyacaklarını anlatan Bostancı, ortak çatı Cumhur İttifakı'yla 2023'teki seçimlerden zaferle çıkacaklarını vurguladı.

"Ankara'da yeni bir rekor kırdık"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da AK Parti'nin başlattığı gönül ve hizmet seferberliğinde Ankara'nın en önde, en ileride ve tüm gönüllerde olması konusunda azami gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

Kadın, gençlik ve ilçe teşkilatıyla yapılan çalışmalara değinen Özcan, şöyle devam etti:

"Teşkilatımız muazzam bir çabayla dört koldan üyelik çalışmalarımızı sürdürmektedir. Partimize son 5 ayda kazandırdığımız 103 bin yeni üyemizle Ankara'da yeni bir rekor kırdık, yeni bir başarı hikayesi yazdı. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için sokakları makam eyleyen, dinleyen kulak, gören göz, anlatan dil olan, adım adım, karış karış, hane hane partimizin yeni hedeflere ulaşması için emeğini, gayretini ve cesaretini ortaya koyarak, aşkla, şevkle çalışan teşkilatımızın her mensubuna şükranlarımı sunuyorum."

Özcan, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için canla başla hazırlandıklarını kaydetti.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Özdemir Emina Jahovic
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Necip Uysal Metin Oktay
Tüm Haberler Kar Şehit Süleyman Soylu Şampiyonlar Ligi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi yapıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 17:03:50. #1.16#
title