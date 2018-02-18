Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim 'müttefik' diye baktıklarımız, inanın bunlara (PYD/YPG) uçak hariç, çünkü uçağı zaten kendileri kullanıyor, her tür silahı verdiler. Zırhlı taşıyıcılara varıncaya kadar hepsini verdiler, hala veriyorlar. Konuştuğumuz zaman da 'Biz bu tür silahlar vermiyoruz.' diyorlar. Yapmayın, veriyorsunuz, bunların hepsini biliyoruz, adım adım takip ediyoruz, biliyoruz." dedi.

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Ankara 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, savunma sanayi başta olmak üzere, pek çok alandaki eksikleri görme ve telafi edecek adımları ele alma ve kazanma imkanı bulduklarını belirtti.

Konuşmasında, "Kötü komşu ev sahibi yapar." sözünü hatırlatan Erdoğan, "Biz bunlardan silahlı İHA istiyorduk, bize diyorlardı ki 'Kongre izin vermedi.' Tabanca, polisimize tabanca istiyoruz, 'Kongreden izin çıkmadı.' Arkadaşlara talimat verdim, bundan sonra bir tane silah almayacaksınız. Zira bu silahları zaten biz üretiyoruz. Fakat silahlı insansız hava aracını da silahsız insansız hava aracını da artık biz üretiyor muyuz? Elhamdülillah, şimdi bizim silahlı insansız hava araçlarımız işte Afrin'de bunlara kan kusturuyor evelallah." diye konuştu.

Batman'da, 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaretini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İftihar ettim, sivillerimizle de mühendislerimizle de askerimizle de. Artık bir kararlılık var, bir inanç var ve yoğun bir şekilde de çalışmalar devam ediyor. Çok daha farklı, çok daha güzellikler var." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizim 'müttefik' diye baktıklarımız, inanın bunlara (PYD/YPG) uçak hariç, çünkü uçağı zaten kendileri kullanıyor, her tür silahı verdiler. Zırhlı taşıyıcılara varıncaya kadar hepsini verdiler, hala veriyorlar. Konuştuğumuz zaman da 'Biz bu tür silahlar vermiyoruz.' diyorlar. Yapmayın, veriyorsunuz, bunların hepsini biliyoruz, adım adım takip ediyoruz, biliyoruz."

Ankara'nın savunma sanayinin önemli merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, "Hükümetimiz her alanda reformlara devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz edindiği tecrübeler doğrultusunda kendini sürekli geliştiriyor. İçişleri Bakanlığımız terörle mücadelede kazandığı deneyimler çerçevesinde yeni yöntemler, yeni imkanlarla kendini teçhiz ediyor. Dışişleri Bakanlığımız uluslararası ilişkilerimizde çok daha özgüvenli, çok daha şahsiyetli hareket etme imkanına kavuştu." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İhracatçılarımız, girişimcilerimiz, işadamlarımız her krizi yeni mecralara açılmak, yeni üretim ve pazarlama yöntemleri bulmak suretiyle fırsata çeviriyor. Yıllarca uğraşsak tespit edemeyeceğimiz, devletimizin ve milletimizin bünyesini sarmış terör örgütlerini bu vesilelerle kısa sürede temizleme imkanına kavuştuk. Tarihimizin en büyük yönetim reformunu yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hayata geçirmeyi bu süreçte gerçekleştirdik. Siyasi tarihimizde ilk defa herhangi bir koalisyon veya benzeri zorunluluk olmadan yerli ve milli duruş sahibi partiler, siyasetçiler birlikte hareket etme iradesini bu dönemde ortaya koydu."

Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Kongrenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile seçim ittifakları konusunda yapılan çalışmaları görüşmek üzere bir araya geleceklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kendisine özellikle 15 Temmuz'dan bu yana izlediği vakur ve samimi siyaset için buradan bir kez daha şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.' anlayışıyla başlattığımız bu işbirliğinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

Erdoğan, bakanlıklar eliyle Ankara'ya 15 yılda yapılan yatırımların toplam tutarının 90 katrilyon olduğunu, Ankara'nın tarihinde bu tür yatırımların bulunmadığını belirtti.

Bilkent şehir hastanesinin bir-iki ay içerisinde açılacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yıl da Etlik'teki şehir hastanesinin hizmet vereceğini aktardı.

TOKİ'nin 95 bin konut uygulamasını Ankara'da başlattığına değinen Erdoğan, 16 ayrı yol projesinin de devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir hızlı tren hatlarının inşasının sürdüğünü, yeni hızlı tren garının hizmette olduğunu ifade etti.

Keçiören'den havalimanı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne uzanan yeni bir hattın Ankara'ya kazandırılması için çalışmalara başlandığını anlatan Erdoğan, Sincan ile Kayaş arasındaki banliyö hattının niteliğinin yükseltilerek, Başkentray olarak hizmete açılacağını bildirdi.

"Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak"

Erdoğan, Ankara'nın savunma sanayinin merkezi olduğunu, dünyanın en büyük yüz savunma sanayi firmasından üçünün Ankara'da bulunduğunu aktardı.

Savunma sanayi ihracatının yüzde 80'inin Ankara'dan yapıldığını anımsatan Erdoğan, Ankara'da 720 hektarlık alan üzerinde Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağının bilgisini verdi.

Kazan'da organize sanayi bölgesi alt yapı ihalesinin bu ay içinde gerçekleştirileceğini vurgulayan Erdoğan, soda fabrikasının açılışının yapıldığını, bu yıl içinde 30 firmanın bölgede kendi tesislerinin inşaatına başlayacağını belirtti.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diyen Erdoğan, "Paralel devlet maralel devlet, ne demekmiş o? Daha işte Pensilvanya'da dolaşıyor. Ne işin var orada? Birilerinin önüne arkasına sığınma. Ona gönül veren arkadaşlarıma sesleniyorum, gelin kararınızı verin. Artık bu kendini bilmez ödlekten kurtulun. Haddini bilecek onlar da." ifadesini kullandı.

"Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diyen Erdoğan, konuşmasını "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözleriyle bitirdi.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona gelişinde Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile platforma çıkarak partilileri selamladı.

Konuşması sırasında Erdoğan, salondaki bir çocuğun kendisine "Dede" şeklinde seslenmesine "Efendim" diye karşılık verdi.

Vatandaşlar kongreyle ilgili görüş ve düşüncelerini "#AnkaraKongresi" etiketiyle sosyal medyadan paylaştı.

Kongrenin gerçekleştirildiği salonda, üzerinde "Gazi Ankara'dan Afrin'deki yiğitlere binlerce selam", "Bir bayrak, bir vatan, bir de Erdoğan", "Sen yokken biz dünyayı seyrediyorduk, sen geldin dünya bizi seyrediyor Reis", "Gün gelir çocuklarımıza anlatırız seni, yedi düvelin birleşip yıkamadığı adam diye" ve "Uyanan dev kızıl elma yolunda, AK Gençlik izinde" yazılı pankartlar açıldı.

(Bitti)