AK Parti Anamur İlçe Kadın Kolları, Anıtlı Alanoba İlkokulu'nda kütüphane açtı
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
AK Parti Anamur İlçe Kadın Kolları, geçen yıl ekim ayında çıkan yangında zarar gören Anıtlı Alanoba İlkokulu'nda kütüphane oluşturdu.
AK Parti Anamur İlçe Kadın Kolları, geçen yıl ekim ayında çıkan yangında zarar gören Anıtlı Alanoba İlkokulu'nda kütüphane oluşturdu.
Kütüphanenin açılışında konuşan AK Parti Anamur İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Beyreli Şakrucu, destek verenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı yapıldı.
Açılışa, Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Çetiner de katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat