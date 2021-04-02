AK Parti, Amme Alacaklarının Tahsiline İlişkin Kanun Teklifi'ni Meclis'e sundu

AK Parti, Amme Alacaklarının Tahsiline İlişkin Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti, Amme Alacaklarının Tahsiline İlişkin Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve 39 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile son dönemde vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanması amacıyla çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığı belirtilerek, toplam 9 farklı kanunda değişiklik yapıldığı ifade edildi.

Teklif ile çiftçilerin 31/12/2020 tarihi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçları yapılandırılıyor.

Zaman aşımı nedeniyle TMSF'ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen alacak ve emanetlerin, hak sahiplerinin talepleri durumunda iade edilerek mülkiyet hakkının güvence altına alınıyor.

Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonundan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara bin 500 TL ödeme yapılması ve gerekli teknik altyapının bulunduğu ceza infaz kurumlarında hükümlülerin elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilmelerine imkan sağlanıyor.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun menkul ve gayrimenkul mal satışlarına yönelik hükümlerinde değişiklik yapılarak haczedilen malların elektronik ortamda da satışının sağlanıyor.

Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak.

Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılıyor.

SGK prim teşviki, destek ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük olarak yararlanabilme uygulamasına son veriliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı