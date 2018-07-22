AK Parti Amasya Milletvekilleri, Suluova'da

AMASYA(AA) - AK Parti Amasya milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Suluova ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Çilez, 1 Eylül Park'ta düzenlenen programda tüm muhtarlar ile ilçe halkına seçimlerdeki yüksek destekleri için teşekkür etti.

24 Haziran'da çok önemli bir seçim yapıldığını ifade eden Çilez, şunları kaydetti:

"Suluova'da yine rekor bir oy desteği vardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu seçimlerdeki ana amacımız ilk turda Cumhurbaşkanımızı seçmekti. Yedi düvelin Türkiye'nin bu duruşunu görmesi gerekiyordu. Bunu dünyaya gösterdik. Bu seçim sonuçları ve yeni hukümet sistemi ile ülkemiz çok büyük atılımlar yapacaktır."

Karahocagil ise tüm muhtarlar ile ilçe halkına seçimlerdeki yüksek destekleri için teşekkür etti.

Toplantıya, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü Recep Yıldırım, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, İlçe Başkanı Muhammed Biçer ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.