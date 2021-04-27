AK Parti Amasya Milletvekili Karahocagil: "AK Parti hükümetinde hizmet, proje, yatırım bitmez"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Amasya Milletvekili Karahocagil: "AK Parti hükümetinde hizmet, proje, yatırım bitmez"

AK Parti Amasya Milletvekili Karahocagil: 'AK Parti hükümetinde hizmet, proje, yatırım bitmez'
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "AK Parti hükümetinde hizmet, proje, yatırım bitmez." dedi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "AK Parti hükümetinde hizmet, proje, yatırım bitmez." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 3 Kasım 2002'den beri hiçbir zaman particilik gayesi taşımadıklarını, ülkeye, millete hizmet adına ne yapabilecekleri gayesini taşıdıklarını anlattı.

Kendilerinin millete faydalı olabilme adına hesaplar yaparken muhalefet milletvekillerinin, milletvekili olabilmenin hesabını yaptığını dile getiren Karahocagil, muhalefetin iktidara gelmek, ülkeyi yönetmek adına hiçbir uğraş vermediğini söyledi.

Mustafa Levent Karahocagil, 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatın, 2020'de 170 milyar dolar seviyesine çıktığını, Avrupa'dan Çin'e açılan demir yolu hattının ticaret adına en önemli faaliyetlerden biri olduğunu ifade etti.

Son bir yılda ülke genelinde 3 milyon 115 bin esnaf ve sanatkara toplam 165 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırıldığını, 2002'de toplam yabancı yatırımı 18,8 milyar dolarken 2020'de bunun 213,2 milyar dolara çıktığını anımsatan Karahocagil, 2002'de 12,4 milyar dolar seviyesindeki turizm gelirinin ise 2019'da 34,5 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Karahocagil, "Muhalefette yalan, iftira, çamur atma bitmez. AK Parti hükümetinde de hizmet, proje, yatırım bitmez." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

Mart ayında verilen yatırım teşvik belgeleri ile 30 bin kişiye iş imkanı doğacak
Mart ayında verilen yatırım teşvik belgeleri ile 30 bin kişiye iş imkanı doğacak
'Guguk kuşu' polemiğine hazır olun! AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na sert sözler
"Guguk kuşu" polemiğine hazır olun! AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na sert sözler

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Altay Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Gündeş Hakan Sabancı Yılmaz Erdoğan Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Rıza Kayaalp Ünal Karaman Mete Kalkavan Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Amasya Milletvekili Karahocagil: "AK Parti hükümetinde hizmet, proje, yatırım bitmez" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 14:22:09. #1.16#

title