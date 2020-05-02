AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, dezenfektan ve maske dağıttı

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve beraberindekiler, Merzifon'da halk pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve beraberindekiler, Merzifon'da halk pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafı tek tek dolaşan Çilez, vatandaşlara hem Sağlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelere uymalarını söyledi hem de dezenfektan ve maske verdi.

Dağıtım esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da ileten Çilez, "Hem kendiniz hem de sevdikleriniz için mümkün olduğunca evde çıkmayınız. Dışarıda maskesiz ve eldivensiz dolaşmayınız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamları var. İnşallah hep birlikte bu zor günleri aşacağız. Biraz sabredelim." ifadesini kullandı.

Devletin tüm kurumlarının vatandaşın emrinde olduğunu anlatan Çilez, şunları kaydetti:

"Bu süreçte devletimiz tüm kurumlarıyla milletinin hizmetindedir, bununla gurur duyuyoruz. Dünyada şu ana kadar hiçbir devlette görülmeyen gayreti devletimiz gösteriyor. Sağlık Bakanımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın her biri bu sürecin baş kahramanlarıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı il müdürlüklerimiz, sosyal hizmet merkezi çalışanlarımız, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla büyük gayret gösteriyorlar. Vali ve kaymakamlarımız sürekli sahadalar. Vefa gruplarımızda gönüllü olarak çalışan öğretmenlerimiz, imamlarımız, polisimiz, jandarmamız, PTT çalışanlarımız ve diğer kamu personelimiz adeta destan yazmaktadırlar. Adeta seferberlik ruhuyla ev ev, kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermektedirler. Biz hep birlikte Türkiye'yiz."

Esnafın ve vatandaşların sorunlarını da dinleyen Çilez'e, AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, AK Parti Merzifon Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Şahin Özdemir ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA