AK Parti Amasya Milletvekili Çilez, Merzifon'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, memleketi Merzifon'da esnafı ziyaret ederek, köylerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Çilez, Hacırahat Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaf ziyaretlerinin ardından Gökçebağ ve Muşruf köylerinde vatandaşlarla buluştu.

Çilez, ziyaretlerinin ardından gazetecilere, vatandaşların isteklerine çok önem verdiklerini söyledi.

AK Parti olarak sadece seçimlerde değil her zaman esnafla, halkla iç içe olmaya çalıştıklarını ifade eden Çilez, "Bizim her zaman AK Parti olarak hedefimiz büyüktür. Amasya, Merzifon ve diğer ilçelerimize AK Parti'nin kazandırdıklarını yazmaya kalksak sayfalar tutar. AK Parti iktidarının bu hizmetleri yapmasındaki ana gerekçelerin başında milletimizden aldığı güç geliyor. Söz verdiğimiz gibi her zaman vatandaşlarımızla bir aradayız." diye konuştu.

Ziyaretlerinde vatandaşların tek tek dertlerini dinleyen Çilez, talepleri de not aldı.

Çilez'e ziyaretlerinde AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu ve partililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan