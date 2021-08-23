AK Parti Amasya Milletvekili Çilez, köylerde ziyaretlerde bulundu
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AK Parti Amasya Milletvekili Çilez, köylerde ziyaretlerde bulundu

AK Parti Amasya Milletvekili Çilez, köylerde ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon'da köy ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon'da köy ziyaretlerinde bulundu.

Çilez, Çayırözü, Uzunyazı, Yeşilören, Yenice ve Yalnız köylerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.

Çilez, ziyaretlerinin ardından AA muhabirine, AK Parti olarak sadece seçimlerde değil, her zaman halkla iç içe olmaya çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretlerinde vatandaşların tek tek dertlerini dinlediklerini, not aldıkları talepleri Ankara'da çözüme kavuşturduklarını anlatan Çilez, şunları kaydetti:

"Amasya'mızın her bir ilçesini, köylerini, esnafını geziyoruz. Milletvekili olmadan önce, seçim bölgemden uzaklaşmayacağımın, her fırsatta vatandaşlarımızla istişarelerde bulunacağımın sözünü vermiştim. Hamdolsun, milletvekili seçildikten sonra da sürekli Amasya'mıza, Merzifon'umuza, diğer ilçelerimize geldik. Önce problem olan yerleri ziyarete gidiyoruz. Problemin kaynağına inip, bilgileri aldıktan sonra Ankara'ya gidiyoruz ve orada çözüme ulaşması için uğraşıyoruz. Yaptığımız faaliyetler Türkiye genelindeki problemlerin çözülmesine de fayda sağlıyor. Yani sahaya inip, bilgiyi net şekilde aldığımız zaman çözüm için Ankara'da mücadele edecek gücü buluyoruz. Sahada olmadığınız zaman konuya vakıf olamazsınız. Konuya vakıf olmayınca da çözümü için ilgili kurumlarda faaliyette bulunamazsınız."

AK kadroların halkla bütünleşerek birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğini vurgulayan Çilez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Çilez'e ziyaretlerinde AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu ve partililer eşlik etti.

AK Parti Amasya Milletvekili Çilez, köylerde ziyaretlerde bulundu
AK Parti Amasya Milletvekili Çilez, köylerde ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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