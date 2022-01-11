AK Parti Amasya İl Başkanlığında devir teslim töreni

AMASYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Amasya İl Başkanlığına atanan Ekrem Toto, görevi eski il başkanı Mehmet Akif Kesmekaya'dan devraldı.

Parti binasında düzenlenen törende konuşan Toto, hep birlikte Türkiye'yi en iyi yere getirmek için çalışacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Birlikte yürüyeceğimiz bir dava yolunda inşallah hep birlikte olacağız. AK Parti ailemiz olarak daha da genişleyerek yolumuza devam edeceğiz. Bu dava kişi davası değildir. Bir sürü arkadaşımız bu görevi yaptı, hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum, geçmişini tanımayanın geleceği olmaz. Bu düşüncelerle sonsuz teşekkürlerimi öncelikle Akif başkanıma, onunla beraber çalışan ilçe teşkilatımıza, il teşkilatımıza, gerçek partililerimize, dava arkadaşlarımıza hepinize sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum."

Kesmekaya ise bundan sonra da partiye hizmet etmeye devam edeceğini dile getirerek, "İl başkanlığı görevimden genel merkeze bildirerek affımızı talep etmiştik. Hedefimiz 2023, bundan bir milim geri adım atmamak şartıyla hepimize bu partiye, bu teşkilatlara gönül vermiş, Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş, tüm arkadaşlarımızla beraber omuz omuza hep beraber hedefimize doğru ilerleyeceğiz." diye konuştu.

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

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