AK Parti Amasya İl Başkanlığına Ekrem Toto getirildi
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
AK Parti Amasya İl Başkanlığına Ekrem Toto getirildi.
AMASYA (AA) - Ak Parti Amasya İl Başkanlığına Ekrem Toto getirildi.
Toto'nun il başkanlığına atanması, AK Parti Teşkilat Başkanlığının Twitter hesabından duyuruldu.
Paylaşımda, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Amasya İl Başkanlığına Ekrem Toto atanmıştır. Yeni görevinde il başkanımıza muvaffakiyetler diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri
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