AK Parti Amasya İl Başkanlığına Ekrem Toto getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Amasya İl Başkanlığına Ekrem Toto getirildi

AK Parti Amasya İl Başkanlığına Ekrem Toto getirildi
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

AK Parti Amasya İl Başkanlığına Ekrem Toto getirildi.

AMASYA (AA) - Ak Parti Amasya İl Başkanlığına Ekrem Toto getirildi.

Toto'nun il başkanlığına atanması, AK Parti Teşkilat Başkanlığının Twitter hesabından duyuruldu.

Paylaşımda, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Amasya İl Başkanlığına Ekrem Toto atanmıştır. Yeni görevinde il başkanımıza muvaffakiyetler diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın İBB Meclisi'nde Bektaşilerle ilgili ifadelerine tepki

İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın İBB Meclisi'nde Bektaşilerle ilgili ifadelerine tepki

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title