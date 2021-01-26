AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya mazbatasını aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya mazbatasını aldı

26.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:45
AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya mazbatasını aldı

???????AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, 7'nci Olağan İl Kongresi sonrası mazbatasını teslim aldı.

???????AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, 7'nci Olağan İl Kongresi sonrası mazbatasını teslim aldı.

Yönetim Kurulu üyeleriyle Merkez İlçe Seçim Kuruluna giden Kesmekaya, mazbatasını teslim aldı.

Kesmekaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni dönemde daha başarılı bir süreç geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bütün Yönetim Kurulundan özverili bir çalışma beklediklerini vurgulayan Kesmeya, "Bizi biz yapan değerlerimiz, davamız ve davaya olan güçlü bağımızla, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimize, 2023 yılı hedeflerine kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Rabbim Amasya'mıza, partimize, ülkemize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. İnandığımız yolda yürür iken Rabbim yardımcımız olsun inşallah." diye konuştu.

Kesmekaya ve Yönetim Kurulu üyeleri daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Engin Altay Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seçil Gür Ebru Yaşar Cemre Kemer Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Caner Erkin Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Mesut Özil Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya mazbatasını aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 16:48:30. #1.15#
title