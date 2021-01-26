AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya mazbatasını aldı

???????AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, 7'nci Olağan İl Kongresi sonrası mazbatasını teslim aldı.

Yönetim Kurulu üyeleriyle Merkez İlçe Seçim Kuruluna giden Kesmekaya, mazbatasını teslim aldı.

Kesmekaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni dönemde daha başarılı bir süreç geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bütün Yönetim Kurulundan özverili bir çalışma beklediklerini vurgulayan Kesmeya, "Bizi biz yapan değerlerimiz, davamız ve davaya olan güçlü bağımızla, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimize, 2023 yılı hedeflerine kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Rabbim Amasya'mıza, partimize, ülkemize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. İnandığımız yolda yürür iken Rabbim yardımcımız olsun inşallah." diye konuştu.

Kesmekaya ve Yönetim Kurulu üyeleri daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur