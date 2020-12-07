AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya madencileri ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya madencileri ziyaret etti

07.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:28
AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya madencileri ziyaret etti

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, Merzifon Yeni Anadolu Madencilik işletmesini ziyaret etti.

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, Merzifon Yeni Anadolu Madencilik işletmesini ziyaret etti.

Kesmekaya, dünyadaki en zor ve kıymetli mesleklerden birinin madencilik olduğunu söyledi. Madencilerin çalışarak ülke ekonomisine çok büyük katkı sağladığını ifade eden Kesmekaya, şunları kaydetti:

"Üretime verilen emek en kıymetli emeklerden biridir. Madenlerimizin yer üstüne çıkarılıp ekonomiye çıkarılması ülkemizin güçlenmesi adına çok önem arz etmektedir. Maden ocağında bir kader birliği yaparak büyük bir dayanışma ve kardeşlik duyguları ile üretim yapan işçi arkadaşlarımızın alın teri ve emeğine büyük saygı duyuyoruz. AK Parti hükümeti döneminde madencilik sektöründe birçok merhaleyi sizlerle birlikte yaşadık. AK Parti iktidarı boyunca madenlerimizdeki iş sağlığı ve güvenliği ile özlük hakları konusunda da birçok yol alınmıştır.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Merzifon Yeni Anadolu Madencilik Şubesi Başkanı Cemil Güven ise Kesmekaya ve Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel'e ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan

İlgili Haberler

AK Parti, madencileri kutladı
AK Parti, madencileri kutladı
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen'den Belediye Başkanı Oktay'a ziyaret
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen'den Belediye Başkanı Oktay'a ziyaret
AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli, 'AK Parti iktidarı ile yol ağı genişledi'
AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli, "AK Parti iktidarı ile yol ağı genişledi"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Gökhan Alkan Diego Armando Maradona
Spor Falcao Fatih Terim Yılmaz Vural Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya madencileri ziyaret etti - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 17:48:54. #1.15#
title