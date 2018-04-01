AK Parti Amasya 71. İl Danışma Kurulu Toplantısı

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Daha dün 'İttifak yapmak ihanettir, biz ittifakımızı milletle yapacağız' diyenler şimdi ittifak arayışlarına girdiler. Kendileri de ittifak yapacaklar, bu kaçınılmaz." dedi.

Bostancı, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen 71. İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin sosyolojik olarak kendisine uymayanlarla ittifak içerisine girmeye çalıştığını söyledi.

AK Parti ile MHP'yi birbirine karşı kışkırtmak isteyenlerin başarısız olduğunu, AK Parti ve MHP ittifakının ana muhalefetin ayarlarını bozduğunu ifade eden Bostancı, "'MHP'yi AK Parti'ye, AK Parti'yi de MHP'ye karşı kışkırtarak bir netice alabilir miyiz?' çabasına girdiler. Baktılar orada da ekmek yok. Daha dün 'İttifak yapmak ihanettir, biz ittifakımızı milletle yapacağız' diyenler şimdi ittifak arayışlarına girdiler. Kendileri de ittifak yapacaklar, bu kaçınılmaz ama tabii birbirine sosyolojik olarak benzeyenlerin ittifakıyla birbirine benzemeyenlerin ittifakı farklı sonuçlar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Bostancı, CHP'nin ittifak çalışması yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"CHP şimdi birbirine benzemeyen unsurlarla nasıl bir ittifak çıkaracağının peşinde. Bugünlerde ' Ekmeleddin İhsanoğlu meselesiyle MHP bizi tuzağa düşürdü.' diyorlar. Öyle diyenler aslında 'CHP ne kadar kolay tuzağa düşüyor.' dediklerini ıskalıyorlar. Bir laf söylüyorsun laf aynı zamanda nereye gidiyor, düşünmen gerek. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun sonuna kadar arkasında olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hala genel başkan olduğunu unutuyorlar."

"Tanımlar güzel olur da tanıma uygun adamı bulmak o kadar kolay olmaz"

CHP'nin belli bir adayının olmadığını, herkesten biraz oy alabilecek bir aday aradığını dile getiren Bostancı, "Bir de olmayan eğri yöntemiyle ittifakın adayını nasıl çıkaracaklar, ben de merak ediyorum. Öyle bir mucizevi aday bulacaklar ki sağdan, soldan, ortadan, herkesten oy alacak. Biraz HDP'lilerden oy alacak kimse o mucizevi aday, biraz Saadet Partisinden oy alacak, mümkünse biraz AK Parti'yi tırtıklayacak, CHP'yi de blok olarak kendisine çekecek." diye konuştu.

"Böyle bir simülasyon gerçek hayatta bulamazlar ama bilgisayar marifetiyle bazen bu tür portreler çizerler." ifadesini kullanan Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne kadar böyle güzel ve de aynı zamanda yakışıklı tipleri bilgisayar marifetiyle benzeştirerek ideal tip oluşturmaya çalışırlar ama ideal tip de hiç yeryüzünde karşılığı olan bir insan değil. Çünkü gerçek insan her halükarda biraz kusurlu olur. Kafadan böyle muayyen ideal tipler kurulurken gerçeklikten de kopmaya başlar. O mucizevi insan kim? Nasıl bir aday olacak ki bütün bu dediklerini karşılayacak? Göreceksiniz, tanım güzel olacak ama neticede düşündükleri şekilde bir aday bulamayacaklar. Bulabilseler zaten ceplerinde sakladıkları birisi yok. Bilinen insanlardan birisi olacak. Tanımlar güzel olur da tanıma uygun adamı bulmak o kadar kolay olmaz."

Bostancı, AK Parti ile MHP ittifakının 2019 seçimlerinden başarıyla çıkacağını fakat çok çalışmak gerektiğini vurgulayarak, "Allah'ın izniyle 2019'da bu seçimlerden AK Parti ve MHP ittifakı başarıyla çıkacaktır. Hem başkanlık seçimlerinden hem de Meclis'te çok büyük çoğunluğu oluşturma bakımından ama tabii bu şu anlama gelmiyor; nasıl olsa olacak malum kolları sıvamaya bile gerek yok. Hepimiz çok koşturacağız." dedi.

"Türkiye'de yeni sistemin başlangıç noktası"

Bostancı, 2019'un çok hayati bir iş olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yeni sistemin başlangıç noktası. 2019'da seçimi kazandık, bitti. Hayır. Asıl seçimi kazandıktan sonra bu yeni sistemi kurumlaştırma süreci gelecek. 2024'e kadar da bu defa Meclis ve şüphesiz seçilen cumhurbaşkanı yeni sistemi oturtmak için uğraşacaktır. Kolay bir iş değil siyaset 2019 Kasım'ından sonra yoluna daha fazla koşarak devam edecektir. Öncesinde koşanlar nefeslerini saklasınlar, sonra da koşmaya devam edecekler."

Toplantıya, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çittır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek ile partililer katıldı.