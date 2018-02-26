AK Parti Alaçam İlçe Kongresi Yapıldı

AK Parti Alaçam İlçe Başkanlığına Selahattin Alkan seçildi.

AK Parti Alaçam İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, kongrede yaptığı konuşmada, partilerinin kongrelerle tazelenerek büyüdüğünü belirtti.

AK Parti'de kongre süreçlerinin bayrak yarışı olduğunu ifade eden Kırcalı, "Bayrağı devralan arkadaşımızın bu görevi en iyi şekilde yapacağına inancımız tamdır." dedi.

Kongrede, tek listeyle yapılan seçim sonucunda Selehattin Alkan, AK Parti Alaçam İlçe Başkanı oldu.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ve ilçe belediye başkanları da katıldı.