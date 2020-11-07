AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi
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AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi

07.11.2020 17:21 | Son Güncelleme: 07.11.2020 17:26
AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi

Akyurt'ta, AK Parti'nin 'İnandığın yolda yürü' sloganı ile gerçekleştirdiği 7. Olağan İlçe Kongresi'nde Murat Yıldırım ilçe başkanlığına getirildi.

Akyurt'ta, AK Parti'nin 'İnandığın yolda yürü' sloganı ile gerçekleştirdiği 7. Olağan İlçe Kongresi'nde Murat Yıldırım ilçe başkanlığına getirildi.

Akyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde pandemi önlemleri ile gerçekleştirilen kongrede konuşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, belediye tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bir süredir çalışmaları devam eden 'kentsel dönüşüm' hakkında bilgi veren Başkan Ayık, kısa süre içerisinde projenin ilçe halkı ile paylaşılacağını aktardı. Ayık, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öyle güzel bir sistem ki, biz ne zaman bakanlarımıza elimizde bir proje ile gitsek, sağ olsunlar bizim elimizden tuttular ve sahiplendiler. Bakanlığın bütün imkanlarını sonuna kadar açtılar. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un destekleriyle, yatay mimariye uygun çok güzel bir kentsel dönüşüm projesi çizildi ve onay aşamasında, Allah nasip ederse bir buçuk, iki aya kadar siz değerli hemşehrilerimizin de takdirlerine sunacağız. Kentsel tasarım ve mimari projeler tamamlandı. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle yapılacak olan millet bahçesi projemiz var. Akyurt'umuz maalesef yetişmiş orman varlığı olmayan tek ilçe, ağaç bakımından fakir bir ilçeyiz ancak elimizden geldiğince gerek Orman Bakanlığımızla birlikte yapmış olduğumuz protokoller, gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yapacağı 'Millet Bahçesi' ile Akyurt'umuza olabildiğince nefes aldıracak alanlar üretmeye gayret ediyoruz. 130 bin metrekarelik otun dahi bitmediği alanı, yemyeşil bir kent ormanına dönüştürecekler, buradan sayın bakanımıza şükranlarımı sunmak istiyorum" dedi.

Fuar alanı hakkında da açıklamalarda bulunan Ayık, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Akyurt'umuzu ve Kuzey Ankara'yı ilgilendiren bir meselemiz var. Herkesin sorduğu, 'inşaat neden bekliyor' dediği fuar alanında müteahhit firmayla ilgili yaşadığımız yasal süreç devam ediyor, bunun sonrasında inşallah fuarımızda kaldığı yerden devam edecek. Bakanımız Mustafa Varank'ın da destekleriyle fuar alanı inşaatımızı devam ettireceğiz. Mahkeme sürecinde, bilirkişi raporunun yazılması ile birlikte Ocak, Şubat ayında yeni bir ihale ile önümüzdeki bir yıl içerisinde de tamamlanması hedefleniyor. Kuzey Ankara'nın kaderini etkileyen bir konu, bütün bölge halkına da diyebiliriz ki, yer burası, hiçbir şekilde yerinde değişiklik söz konusu değil, bakanlığımızın, kurumlarımızın destekleriyle tamamlayacağız, inşallah."

Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ise "Hepinizin beklediği hastane projesi bitti, ihalesi bitti, ihalenin kesinleşmesi bekleniyor, onun da temelini inşallah hep birlikte atacağız. Eksikleri bildiğimiz için hastanenin Akyurt Devlet Hastanesi olarak yapılmasını sağlayacağız, entegre hastane olmayacak" dedi. - ANKARA

AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi
AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi
AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi
AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi
AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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