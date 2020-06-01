AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Sarıoğlu maske dağıttı
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AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Sarıoğlu maske dağıttı

AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan ve normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerlerine maske dağıttı.

AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Sarıoğlu maske dağıttı
01.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:13

AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan ve normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerlerine maske dağıttı.

İlçe Başkanı Sarıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşı merkezinden başlayarak ilçede faaliyet gösteren işletmelere maske dağıtımının yapıldığını söyledi.

İlçede, yaklaşık 30 bin maske dağıtıldığını belirten Sarıoğlu, "1 Haziran itibarıyla açılan lokantalara, kahvelere, çay bahçelerine bir de kafeteryalara maske dağıtıyoruz. Daha önce de esnaf ve kuaförlere dağıtmıştık." dedi.

Sarıoğlu ayrıca koronavirüse karşı işletmelerin ve halkın dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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