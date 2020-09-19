AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Sarıoğlu, güven tazeledi - DÜZCE
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AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Sarıoğlu, güven tazeledi - DÜZCE

AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu, olağan kongrede yeniden başkanlığa seçildi.

19.09.2020 20:11 | Son Güncelleme: 19.09.2020 20:49

AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu, olağan kongrede yeniden başkanlığa seçildi.

Akçakoca Öğretmenler Evi Toplantı Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İlçe Kongresi, divan oluşumunun ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

İlçe Başkanı Sarıoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, delegelere teşekkür ederek, güven tazelemek için bir arada olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından üyeler, sosyal mesafe kuralına uyarak oy kullandı.

Tek aday olarak seçime giren Sarıoğlu yeniden başkan seçildi.

Kongrenin sonunda eski ilçe başkanlarına plaket verildi.

Kongreye AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Fahri Çakır, İl Başkanı Mustafa Keskin, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Günal, AK Parti il ve ilçe başkanları da katıldı.

AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Sarıoğlu, güven tazeledi - DÜZCE

Kaynak: AA

AA Editörü - Cem Ali Kuş
Cem Ali Kuş
AA Editörü
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