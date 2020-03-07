AK Parti Ahlat İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı

07.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:19

Ahlat AK Parti İlçe Başkanlığına seçilen Oğuz Atılgan güven tazeledi.



AK Parti Ahlat İlçe Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongre, raporların okunmasıyla devam etti.

Kongrede konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a tepki gösterdi.

Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği sözleri kimsenin kabullenmediğini belirten Kiler, şöyle konuştu:

"Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ne kadar dışarıdaki hainlerle mücadele ediyorsa bir o kadar da içimizdeki alçaklarla ve hainlerle mücadele ediyor. Cumhurbaşkanımız çok başarılı bir çalışmayla bizim hem sahada hem de masada ne kadar başarılı olduğumuzu ispat ederek, Rusya'da ateşkesi ilan etti. Türkiye'nin ana muhalefet partisi, Türkiye'ye düşman kim varsa hepsiyle dost ve kol kola. Tek amacı var. Seçim olmadan nasıl tekrar iktidar olabilirim, bunun hesabını yapıyor. Geçen gün mecliste o hainin ve o onursuzun söylemleri bundan ötürüdür. Mecliste zevkle elimizi kaldıracağız ve vatan hainin milletvekilliğini düşüreceğiz."

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ise AK Partinin kuruluşundan bu yana ülkeye çok önemli hizmetler yaptığını ifade ederek, "Güçlü liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde girdiğimiz her seçimde Allah'ın izni ve sizin desteğinizle hep yüzümüz ak oldu. Hep alnımız açık oldu." dedi.

Konuşmaların ardından tek liste ile yapılan seçimde delegelerin oyunu alan Oğuz Atılgan, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kongreye Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mahmut Sami Mallı, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Ovakışla belediye başkanları, MHP Ahlat ilçe Başkanı Tahsin Gülsar, partililer katıldı.

Kaynak: AA