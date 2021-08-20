AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi gazetecilerle bir araya geldi
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AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi gazetecilerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek kentteki basın mensuplarıyla buluştu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek kentteki basın mensuplarıyla buluştu.

Milletvekili Çelebi, ziyareti sırasında kentte basın sitesinin yapılması için TOKİ yetkilileriyle telefonda görüştü.

Projeyi kısa sürede hayata geçirmek istediklerini ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:

"Ağrı'da basın mensuplarının talebi doğrultusunda yaptığımız görüşmeler olumlu seyrediyor. Cemiyet başkanımız ve yönetimle birlikte önümüzdeki günlerde TOKİ'de gerekli şartları ve ödeme koşullarını görüşeceğiz. Cemiyetin vereceği listede burada kaç daire yapılacağına karar vereceğiz. Umarım en iyi şartlarda ilimizde görev yapan arkadaşlarımızı ev sahibi yapmaya vesile olacağız."

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç de Çelebi'ye teşekkür etti.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi gazetecilerle bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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