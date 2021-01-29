AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, Ağrı Dağı'nın 4 Şubat'ta tırmanışa açılacağını açıkladı Açıklaması

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağı Dağı'nın 4 Şubat'ta tırmanışa açılacağını bildirdi.

Milletvekili Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Ağrı Dağı'nın yeniden tırmanışa açılması için girişimlerinin sonuç verdiğini belirtti.

Dağa ilk tırmanışın 4 Şubat'ta Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörlerinin katılımıyla gerçekleşeceğini anlatan Çelebi, sonrasında dağın tüm dağcılara kapılarını tekrar açacağını aktardı.

Çelebi, Ağrı Dağı'nın tırmanışa açılmasının turizme olumlu etkisinin olacağına işaret ederek şunları kaydetti:

"İnşallah 4 Şubat günü Ağrı Dağı'nı tırmanış turizmine açacağız ve bölgeyi hareketlendireceğiz. Artık burası terörle anılmayacak, turizmle, hayvancılıkla, sporla, kültürle, en önemlisi huzur ve sevgiyle anılacak. Bu aşamaya gelmesi için bakanlarımızla defalarca görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmeler sonrasında Valimiz Osman Varol'un da Ağrı Dağı bölgesine yönelik önemli çalışmaları oldu. Şimdi Ağrı'nın yeniden hikayesini yazacağız. Ağrı turizminde uzun yıllar sonra yeni bir sayfa açıyoruz."

Şehrin turizm potansiyeline vurgu yapan Çelebi, "Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Nuh'un Gemisi, Diyadin Kaplıcaları, Balık Gölü ve nice tarihi, turistik ve kültürel alanlarıyla ilimizi bölgenin, Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri yapıp serhat şehrimizin turizmden hak ettiği payı almasını sağlayacağız."??????? ifadesini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez