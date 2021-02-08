AK Parti Ağrı Gençlik Kolları Başkanlığına Muhammed İkbal Gülçin yeniden seçildi

Ağrı'da, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Kentteki 2 bin 500 kişilik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede konuşan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti hükümetleri döneminde kentte birçok alanda önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise kentte çok sayıda parkın yanı sıra alt yapı çalışması yaptıklarını belirterek, "Biz Ağrı'da AK Parti'nin tarihini yeniden yazmak istiyoruz. Büyük Ağrı Dağı Projesi küçümsenecek bir proje değildir. Dünyanın gıpta ile bakacağı bir projedir. Türkiye Belediyeler Birliği ile Cumhurbaşkanımızın desteğiyle önümüzdeki ay ihaleye çıkacak olan Büyük Ağrı Dağı Projesi'nden bütün Türkiye faydalanacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Muhammed İkbal Gülçin, yeniden AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığına seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez