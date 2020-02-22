AK Parti Ağın İlçe Kongresi yapıldı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde AK Parti İlçe Kongresi yapıldı.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde AK Parti İlçe Kongresi yapıldı.
Ağın Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen kongreye tek listeyle gidildi.
Kongrede, yapılan oylamada gerçekli oyların tamamını alan Mehmet Ağın yeniden başkan seçildi.
Yönetim Kurulu üyeliklerine de Vedat Pasinli, Suat Aslan, Meral Can, Ahmet Öz, Celal Karnak, Mehmet Yıldız, Selim Öztürk, Rıza Gündüz, Gökhan Öztürk ve Tekin Öztürk getirildi.