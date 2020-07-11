AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya'dan "Ayasofya" açıklaması AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının tarihi bir gün olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının tarihi bir gün olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Özkaya, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bize bu onurlu ve anlamlı tarihi günleri yaşatan büyük devlet adamı, büyük lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ile bu büyük hayalin gerçekleşmesinin gururunu yaşıyor, milletimiz adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bir imza ile Lozan'da milletimize giydirilen dar kalıpların bir bir yıkıldığı bu tarihi günleri bize gösteren Allah'a hamdüsenalar ediyor, bu kutlu davada bugüne kadar bizlerden desteğini esirgemeyen Afyonkarahisarlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA