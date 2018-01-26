AK Parti Afyonkarahisar İl Kongresi 17 Şubat'ta Yapılacak

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 17 Şubat'ta yapılacak.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven'in tekrar aday olduğu 6. Olağan Kongreye tek liste halinde gidileceği bildirildi.

Afyonkarahisar'da 17 Şubat'ta yapılacak il kongresine, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile bazı bakanlarında katılacağı ifade edildi.