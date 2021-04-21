AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı basın toplantısı
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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı basın toplantısı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı basın toplantısı
Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı, haftalık basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı, haftalık basın toplantısı düzenledi.

Uluçay, parti binasında yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Afyonkarahisar'daki vatandaşlara 307 milyon 83 bin lira destek sağlandığını belirtti.

Salgınla mücadelede dünya genelinde 825 milyon aşı yapıldığını dile getiren Uluçay, şöyle konuştu:

"Türkiye, 19 milyon 380 bin 954 doz aşı ile dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer aldı. Ülkemiz dünya genelinde vatandaşlarına aşı konusunda alternatif sunan tek ülke konumundadır. Öte yandan ülkemiz aşılama programında yeni bir safhaya geçiyor. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Biz, sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Aşı programı tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla devam edecek. İnşallah tez zamanda tüm aşılamayı tamamlamış ve salgından kurtulmuş oluruz."

Toplantıya, Uluçay'ın yanı sıra, Tanıtım Medya Başkanı Yakup Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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