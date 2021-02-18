AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı basın toplantısı
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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı basın toplantısı

18.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:50
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı basın toplantısı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Uluçay, milletin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandilini tebrik ederek, Cenab-ı Hak'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

"Cumhuriyetin 100'üncü yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve millete yakışan yeni sivil bir Anayasa ile karşılayalım" diyen Uluçay, şöyle konuştu:

"Anayasalar, doğaları gereği mümkünse toplumun tamamının ama mutlaka kahir ekseriyetinin desteğini almak mecburiyetindedir. Bu da ancak yeni anayasanın ülkedeki tüm kesimlerin kendilerini içinde bulabileceği bir formülle hazırlanmasıyla mümkün olabilir. Buradan siyasi partilerimizin, akademisyenlerimizin, üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, siz değerli medya mensuplarımızın, velhasıl tüm fikir insanlarımızın bu anayasa da katkısı olmasını diliyorum."

HDP'nin kapatılması tartışmalarına da değinen Uluçay, "Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanır. Bu konuda TBMM'de kapatılma önergesi verilemez. Terörle mücadele kapsamında TBMM'de alınabilecek her karar AK Parti'nin azmi sayesinde yüce Meclisde ivedilikle karar altına alınmaktadır. Demirtaş ve dokunulmazlığı kaldırılan diğer HDP'lilerin yargılanması ise bağımsız Türk yargısını önünde devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Eleştiriler bilginin ve hukukun ışında yapılırsa kıymetlidir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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