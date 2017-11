AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Yurdunuseven Açıklaması

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, "Partimiz iktidara geldiği 2002 yılından bu yana her zaman istikrardan yana olmuş ve istikrarı önceliğine almıştır. İstikrarlı bir sistem, demokratik seçimlerin zamanında yapılması ile mümkün olur." dedi.



Yurdunuseven, il binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında, ilçe başkanlıklarına Genel Merkezin talimatları gereği ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.



Ziyaretlerinde hem yeni iş başına gelen yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini hem de teşkilatın çalışması hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Yurdunuseven, ilçe ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.



Yurdunuseven, CHP tarafından son günlerde erken seçimin gündeme getirilmek istendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Partimiz iktidara geldiği 2002 yılından bu yana her zaman istikrardan yana olmuş ve istikrarı önceliğine almıştır. İstikrarlı bir sistem, demokratik seçimlerin zamanında yapılması ile mümkün olur. AK Parti'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın her fırsatta dile getirdiği gibi demokratik ve ekonomik gelişmenin ilerleyebilmesi için bu seçimlerinde zamanında ve gününde yapılması kanaatindeyim. Bazı zamanlarda milletin iradesi ve kanaati ile bazı seçimler öne alınmıştır. Şu zamanda böyle bir şey söz konusu değil."



Irak-İran sınırındaki deprem



Irak-İran sınırında 12 Kasım Pazar gecesi yaşanan depreme de değinen Yurdunuseven, "Zarar gören Müslüman kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz." dedi.



Yurdunuseven, Türkiye'nin deprem sonrası bölgeye ilk yardım elini uzatan ülke olduğunu da dile getirerek, "Kendi hükümetlerinin bile bizden sonra geldiği söylendi. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm hükümetimize vefakar milletimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.