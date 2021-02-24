AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Uluçay'dan Sandıklı İlçe Teşkilatına plaket

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, "1 Milyon AK Partili Yeni Üye" kampanyasında, ilçeler arasında 1'inci sırada yer alan Sandıklı İlçe Teşkilatına plaket takdim etti.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, "1 Milyon AK Partili Yeni Üye" kampanyasında, ilçeler arasında 1'inci sırada yer alan Sandıklı İlçe Teşkilatına plaket takdim etti.

Uluçay, AK Parti Sandıklı İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, 2020 Haziran ayında Afyonkarahisar'da 90 bin üyesi olan AK Parti teşkilatlarının 100 bin üye hedefi ile çalıştığını söyledi.

AK Parti Afyonkarahisar teşkilatları arasında merkez ilçe dışındaki ilçeler arasında en çok üyeyi Sandıklı İlçe Teşkilatının yaptığını dile getiren Uluçay, şöyle konuştu:

"2020 yılı üye çalışmaları kapsamında en yüksek üye sayısını kazandıran ilçemiz Sandıklı'dayız. Tebrik için tüm yönetim kurulu üyelerimizi ziyarete geldik. Yönetim kurulu üyelerimize çalışmaları dolayısıyla ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah 2021 yılında da en yüksek üye oranını Sandıklı'dan bekliyoruz."

İlçe Başkanı Osman Işık da üye kampanyasında gayret ve samimiyetle çalışan ilçe teşkilatına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Uluçay, teşkilatın başarısından dolayı Işık'a plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy