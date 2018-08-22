AK Parti Afyonkarahisar Heyeti Taş Medrese'de Bayramlaştı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından Taş Medrese'de bayramlaşma merasimi düzenlendi.

Taş Medrese'de düzenlenen bayramlaşma merasimine AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Av. Ali Özkaya, Av. İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen ve parti üyeleri katıldı. Milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Av. Ali Özkaya ve Av. İbrahim Yurdunuseven parti üyelerine hitap ederek 9,5 milyon lira maliyetli yatırımın müjdesini açıkladı. Taş Medrese'de gerçekleşen bayramlaşma merasimi protokol üyelerinin parti üyeleri ile bayramlaşmasıyla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR